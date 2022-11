Divulgação/BPP

A Biblioteca Pública do Paraná programou uma semana de eventos parar marcar o Dia Internacional da Pessoa Deficiência, comemorado em 3 de dezembro. De 28 de novembro a 5 de dezembro, a acessibilidade e a inclusão são os temas de exposições, palestras e encontros organizados pela Seção Braille da instituição. Todas as atrações são gratuitas e a BPP emite certificados de participação.

A agenda começa com a abertura, nesta segunda-feira (28), da 1ª Exposição de Materiais Pedagógicos Adaptados para Pessoas com Deficiência Visual. A mostra — em cartaz no hall do segundo andar — traz objetos, mapas e exercícios, entre outros recursos didáticos, elaborados pelos Centros de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual (CAPs), vinculados à Secretaria estadual da Educação e do Esporte.

A exposição ganha um complemento na quarta-feira (30) com uma videoconferência sobre o tema apresentada pelas professoras Rozi Terra Fabri e Nilza Faria de Souza, do CAP de Londrina. A transmissão é aberta à comunidade e começa às 10h.

“Esses materiais permitem que as pessoas com deficiência entendam, plenamente, o que os professores em sala de aula estão explicando. É uma oportunidade para que elas conheçam melhor o mundo”, diz a coordenadora da Seção Braille da Biblioteca Pública do Paraná, Cleomira Burdzinski.

“Essas pessoas podem fazer tudo o que quem enxerga faz, mas isso depende de algumas adaptações. E, muitas vezes, basta uma pequena adaptação para a gente alcançar esse público”, acrescenta.

Também na quarta-feira (30), a escritora Lilian Merege Biglia lança o livro “Fiquei Cego, e Agora?”, com relatos de histórias de vida testemunhados em seus mais de 25 anos de trabalho na área de educação e acessibilidade. O evento acontece às 14h, no auditório da BPP, e conta com a participação de pessoas que concederam depoimentos à obra, além de uma apresentação de músicos cegos e com baixa visão.

No sábado (3), Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a Seção Braille recebe uma exposição de bengalas. O objetivo da mostra é apresentar aos visitantes o significado de cada tipo de bengala utilizada pelas pessoas com alguma deficiência e destacar sua importância para a inclusão desses indivíduos em locais públicos.

ACERVO ADAPTADO – Referência na área de acessibilidade, a Seção Braille da Biblioteca Pública do Paraná possui um dos maiores acervos do País, com mais de 30 mil títulos, entre livros, audiolivros, e-books, revistas, boletins e folhetos em versão adaptada. O setor ainda oferece palestras e cursos de capacitação, além de realizar a audiodescrição de exposições e curtas e longas-metragens.

Em outubro deste ano, o setor criou o projeto Cine Inclusivo, para estimular e atrair o público interessado em filmes audiodescritos. Por meio de agendamento, os usuários da BPP podem assistir a títulos de diferentes gêneros cinematográficos selecionados pela equipe da Seção Braille.

Nesta semana, a programão inclui os longas “Ensaio Sobre a Cegueira”, “O Nascimento de Cristo” e “Um Hotel Bom para Cachorro”.

TECNOLOGIA INCLUSIVA – Em 2019, o espaço do Braille foi totalmente reformulado para facilitar a circulação dos usuários, que fazem uma média mensal de 130 empréstimos. No ano seguinte, a seção recebeu quatro aparelhos OrCam MyEye — dispositivo acoplado a um óculos que fotografa textos, escaneia e os transforma em áudio.

O Paraná ainda é um dos poucos estados brasileiros a proporcionar ao público esta solução inovadora, que também contempla analfabetos e permite a leitura e a identificação de pessoas pelos rostos, entre outras funcionalidades.

Serviço:

Semana do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

De 28 de novembro a 5 de dezembro, em diferentes espaços da BPP

Entrada gratuita em todos os eventos

Mais informações: (41) 3221-4985