A Biblioteca Pública do Paraná abre sua programação cultural de 2023 com uma série de atrações para o público infantil. Novas edições dos projetos Cine Pipoca e Gincana da Leitura são os destaques da agenda de janeiro, que ainda inclui sessões diárias de contação de histórias e oficinas de trabalhos manuais nas manhãs de sábado — promovidas ao ar livre, nas duas rampas de acesso ao prédio da BPP. Todas as atividades são gratuitas.

A tradicional Gincana da Leitura, realizada anualmente pela Seção Infantil, desta vez aborda o tema “Laboratório de Experimentos: Explorando Linguagens e Materialidades”. Durante todo o mês, crianças de 10 a 14 anos participam de uma maratona de atividades de criação e interpretação, que termina com um evento de premiação e entrega de certificados. As inscrições já estão abertas pelo e-mail infantilbpp@bpp.pr.gov.br.

A programação de janeiro ainda conta com sessões diárias de contação de histórias (apresentadas pelo grupo Era Uma Vez), além da exibição de quatro filmes no projeto Cine Pipoca (sempre às sextas-feiras, às 14h30) e de encontros quinzenais da série Sábado Lúdico — evento voltado para o aprendizado de RPG e card games. Mais informações pelo telefone (41) 3221-4980.

PROGRAMAÇÃO PARA CRIANÇAS

Gincana da Leitura

Tema desta edição: “Laboratório de Experimentos: Explorando Linguagens e Materialidades”

Inscrições de 2 a 10 de janeiro, pelo e-mail infantilbpp@bpp.pr.gov.br

Encontros nos dias 11, 18 e 25 de janeiro e 2 de fevereiro, às 14h

Faixa etária: 10 a 14 anos

Informações pelos telefones (41) 3221-4962 / 4980

Hora do Conto

Sessões diárias de contação de histórias, seguidas de atividades sobre os temas apresentados

De segunda a sexta, às 11h e 15h. Aos sábados, às 11h

*Não haverá contação de histórias na seção das 15h dos dias 6, 13, 20 e 27

Seção Infantil

Cine Pipoca

Exibição de filmes com distribuição de pipoca para o público

Dia 6 — Wallace & Gromit: A Batalha dos Vegetais (2005, dublado)

Dia 13 — Por Água Abaixo (2006, dublado)

Dia 20 — O Segredo dos Animais (2006, dublado)

Dia 27 — Frankenweenie (2012, dublado)

Às 14h30

Auditório

Atividades nas rampas da BPP

Dia 7 — Oficina de confecção de pipas

Dia 14 — Pintura facial

Dia 21 — Oficina de slime

Dia 28 — Oficina de boneco ecológico

Às 11h

Rampas de acesso

Oficina de origami com Denise Krukoski

Dia 7, às 11h30

Seção Infantil

Informações pelos telefones (41) 3221-4962 / 4980

Sábado Lúdico

Evento para crianças de 6 a 12 anos, voltado para o aprendizado de RPG, card games e jogos de tabuleiro

Dias 14 e 28, às 11h30

Seção Infantil

Recital de piano com Inácio Wildt

Dia 21, às 11h

Hall térreo