Biblioteca Pública tem programação especial durante o Mês da Mulher (BBP)

A Biblioteca Pública do Paraná preparou uma programação especial para comemorar o Mês da Mulher. As atividades incluem bate-papos, exposições, leituras públicas, escambo de livros, sessões de contação de histórias para crianças e ações de inclusão para pessoas com deficiência visual. A participação é gratuita em todos os eventos.

