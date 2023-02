Biblioteca Pública promove “Carnateca” com roda de samba e atividades para as crianças. (AEN)

A Biblioteca Pública do Paraná promove neste sábado (11) o primeiro Carnateca, evento pré-carnavalesco para crianças e adultos. A programação, que começa às 9h, inclui uma roda de samba do projeto Samba do Compositor Paranaense e atrações na Seção Infantil — bailinho, pintura facial, decoração de máscaras, distribuição de kits com confete e serpentina e uma oficina ministrada pelas regentes do coral infantojuvenil da BPP (Cantateca).

A entrada é gratuita e a Biblioteca convida todo o público a comparecer fantasiado.

Criado em 2010 e interrompido durante a pandemia, o Samba do Compositor Paranaense retomou suas atividades em setembro do ano passado com uma série de edições mensais na Biblioteca Pública. Aberta a poetas, instrumentistas e à comunidade em geral, a roda de samba busca fomentar a produção local e destacar suas diferentes facetas.

O evento deste sábado começa às 9h30 e marca o início da temporada 2023 do projeto com um repertório especial, em homenagem aos grandes sambistas de Carnaval do Estado.

Com início às 11h e duração de meia hora, a oficina do Cantateca — criado há 10 anos pelas musicistas Paula Harada e Julia Saggin — é uma atividade de canto coral e música corporal para crianças de até 12 anos. Ao final do encontro, os alunos fazem uma apresentação no hall térreo, acompanhados pelos participantes do projeto Samba do Compositor Paranaense. São 50 vagas disponíveis, com distribuição de senhas a partir das 9h.

Veja a programação completa do primeiro Carnateca da BPP:

11/02, sábado

9h – Bailinho da Seção Infantil com pintura facial, decoração de máscaras e distribuição de kits com confete e serpentina

9h30 – Roda de samba do projeto Samba do Compositor Paranaense

11h – Oficina com o Cantateca (distribuição de 50 senhas a partir das 9h)

11h30 – Apresentação dos alunos da oficina e encerramento com os músicos da roda de samba