Foto: Valquir Aureliano

Com mais de 350 atrações, o Festival de Curitiba divulgou nesta semana a programação oficial das mostras teatrais, eventos e programas culturais que acontecem entre os dias 27 de março e 9 de abril.

Com nova curadoria, a 31ª edição do Festival contempla estreias nacionais, espetáculos premiados, peças internacionais e a volta do Fringe, além de dança, circo, humor, música, oficinas, shows, performance e gastronomia. Os ingressos estão à venda no site oficial www.festivaldecuritiba.com.br e na bilheteria física no Shopping Mueller (Piso L3), atendendo durante o feriadão de Carnaval, no sábado (18), domingo (19) e segunda-feira (20) no horário normal do shopping, na terça-feira (21) das 14h às 20h, e na Quarta-Feira de Cinzas (22), das 12h às 22h.

