Cassiano Rosário

O pré-carnaval 2023 dá as caras já neste fim de semana em Curitiba. Três blocos de carnaval sairão nas ruas de Curitiba para a alegria dos foliões. O esquenta promete, afinal foram dois anos sem folia por conta da pandemia de Covid-19.

Neste sábado (7), às 15 horas, o bloco feminista Ela Pode Ela Vai se concentra às 15 horas da Praça da Mulher Nua Foto, no Centro de Curitiba, na frente do Cataia Bar. Também no sábado (7), às 15 horas, o bloco Afro Pretinhosidade se reúne na Rua Baltazar Carrasco dos Reis, 381, no Rebouças.

No domingo (8), três grandes grupos de Curitiba se reúnem no às 17 horas no Bebedouro do Largo da Ordem, às 17 horas.

