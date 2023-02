Foto: Pri Oliveira

O Blood Rock Bar abrirá suas portas no domingo de carnaval, dia 19 de fevereiro, para tributo aos gigantes das vertentes mais melódicas do heavy metal. Uma das atrações é a Seyren, tributo a banda finlandesa Nightwish, uma das maiores bandas do mundo, que mescla o peso do Metal com vocais líricos. A Nightfall apresentará músicas de bandas como Helloween, Stratovarius, Blind Guardian, Edguy e Rhapsody, entre outras.

