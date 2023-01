(Divulgação)

O Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG) recebe mais uma vez em seus palcos alguns dos mais importantes espetáculos da Oficina de Música de Curitiba. Em 2023, o tradicional evento completa 40 anos de existência, promovendo destaque no cenário musical do Brasil e do mundo. As apresentações iniciam no dia 24 de janeiro e seguem pelos 12 dias seguintes. No Guaíra, a primeira apresentação é da Camerata Antiqua de Curitiba, no dia 25, com a cerimônia de abertura oficial do evento. Os ingressos já estão à venda.

Entre os destaques das apresentações estão Vanessa da Mata acompanhada da Orquestra à Base de Corda; BNegão, que canta Dorival Caymmi com a Orquestra à Base de Sopro de Curitiba; Edu Lobo junto de Vanessa Moreno e Ayrton Montarroyos; e Tereza Cristina, justo da Orquestra da Oficina; além de uma homenagem ao grande compositor John Williams, criador de trilhas clássicas como as de “Indiana Jones”, “Star Wars” e “Superman”, que completou 90 anos em 2022.

“É impossível pensar na Oficina de Música de Curitiba descolada do Teatro Guaíra”, comenta Cleverson Cavalheiro, diretor-presidente do CCTG. “Por isso é uma honra e um privilégio poder apresentar tanto a abertura, quanto o encerramento da Oficina, que este ano está com uma programação imperdível”.

“A organização da Oficina de Música fica muito feliz em comemorar os seus 40 anos nesse verdadeiro templo da música na cidade, com artistas convidados, tão especiais para todo o Brasil. É um momento de muita celebração que compartilhamos com um parceiro importante em toda a história do evento, como é o Centro Cultural Teatro Guaíra”, completa Janete Andrade, diretora artística geral desta 40ª Oficina.

REALIZAÇÃO E APOIOS – A 40ª Oficina de Música de Curitiba é uma realização da Fundação Cultural de Curitiba por meio do Instituto Curitiba de Arte e Cultura, Prefeitura de Curitiba e Ministério da Cultura, governo federal, com apoio master da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e patrocínio da Volvo do Brasil Veículos e Copel Distribuição.

Também apoiam o evento: Embaixada de Portugal no Brasil, Camões – Centro Cultural Português, Centro Cultural Teatro Guaíra, Escola de Música e Belas Artes do Paraná – Campus Curitiba I da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), Família Farinha, Sistema Fiep/Sesi Cultura, Teatro Colón, Teatro Regina Casillo, Universidade Federal do Paraná – Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proec). O projeto é realizado com o apoio do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Profice) – Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Estado do Paraná.

Confira a programação das apresentações da 40ª Oficina de Música de Curitiba que passarão pelo Centro Cultural Teatro Guaíra. Para a programação completa, acesse o site.

25 DE JANEIRO (QUA)

AUDITÓRIO BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO – GUAIRÃO

CONCERTO E CERIMÔNIA DE ABERTURA DA 40ª OFICINA DE MÚSICA DE CURITIBA

CAMERATA ANTIQUA DE CURITIBA

Regente – Abel Rocha

Regente do Coro – Mara Campos

Solistas convidados:

Arnaldo Cohen – piano

Solistas do Teatro Colón – Jaquelina Livieri – Soprano, Fernando Chiappero – trompa, Michele Wong – oboé

Cássia Carrascoza – Flauta e Ronaldo Pacheco – Fagote

Programa:

Felix Mendelssohn Bartholdy – Concerto para piano nº 1 em Sol menor, Wolfgang Amadeus Mozart – Sinfonia Concertante em Mi bemol Maior KV 297 B para oboé, flauta, trompa e fagote, Georg Friedrich Händel – Laudate pueri Dominus HWV 237 para soprano, orquestra e coro.

Horário: 20h

Ingressos: R$ 30 e R$ 15 – Compra de ingresso pelo site www.ticketfacil.com.br (será cobrada a taxa adicional de R$ 2,00, pela Ticket Fácil)

26 DE JANEIRO (QUI)

ORQUESTRA À BASE DE CORDA CONVIDA VANESSA DA MATA

ABERTURA – “UM ABRAÇO PRO WALDIR” (ELODIE BOUNY)

PARTICIPAÇÃO DA ORQUESTRA DE CÂMARA DE CURITIBA

Nesse concerto, a Orquestra à Base de Corda convida Vanessa da Mata, uma das mais importantes cantoras/compositoras da música brasileira. No repertório alguns de seus maiores sucessos: “Boa Sorte”, “Não me deixe só”, “Amado”, assim como algumas pequenas surpresas. Os arranjos foram especialmente elaborados para esse concerto. Na abertura, estreia da peça “Um Abraço pro Waldir”, escrita pela compositora Elodie Bouny em homenagem ao centenário de Waldir Azevedo, o virtuoso cavaquinista e compositor de “Brasileirinho”.

Para essa celebração, a OABC une-se à Orquestra de Câmara da Cidade de Curitiba e mais cinco solistas de cavaquinho: Henrique Cazes, Julião Boêmio, Marcio Marinho, Messias Britto e Nilze Carvalho.

Artista convidada – Vanessa da Mata

Participação especial – Maurício Pacheco – violão e guitarra

Orquestra de Câmara da Cidade de Curitiba – Regência – Natália Larangeira

Direção artística – João Egashira

Horário: 20h L

Ingressos: R$ 50 e R$ 25 – Compra de ingresso pelo site www.ticketfacil.com.br (será cobrada a taxa adicional de R$ 2,00, pela Ticket Fácil)

27 DE JANEIRO (SEX)

BNEGÃO CANTA DORIVAL CAYMMI COM A ORQUESTRA À BASE DE SOPRO DE CURITIBA

Participações especiais – Danilo Caymmi – voz, Bernardo Bosísio – violão e guitarra

Direção artística – Sergio Albach

Neste encontro, o rapper BNegão, interpreta as “Canções Praieiras” de Dorival Caymmi ao lado da OABS, com arranjos baseados no icônico disco do compositor ao lado do seu violão de 1954. “O Mar”, “É Doce Morrer no Mar”, entre outros clássicos, estarão presentes nesse repertório fundamental da música brasileira.

Horário: 20h

Ingressos: R$ 50 e R$ 25 – Compra de ingresso pelo site www.ticketfacil.com.br (será cobrada a taxa adicional de R$ 2,00, pela Ticket Fácil)

28 DE JANEIRO (SAB)

PIXINGUINHA COMO NUNCA

Espetáculo com músicas inéditas de Pixinguinha com curadoria de Marcelo Vianna (ator, cantor e neto de Pixinguinha) e direção musical de Henrique Cazes. O elenco conta com um sexteto de notáveis: Carlos Malta (flauta e sax), Silvério Pontes (trompete), Marcelo Caldi (sanfona), Marcos Suzano (percussão), João Camarero (violão de 7 cordas) e Henrique Cazes (arranjos e cavaquinho)

Horário: 20h

Ingressos: R$ 50 e R$ 25 – Compra de ingresso pelo site www.ticketfacil.com.br (será cobrada a taxa adicional de R$ 2,00, pela Ticket Fácil)

29 DE JANEIRO (DOM)

LED ZEPPELIN SINFÔNICO

Regência Abel Rocha

Assistentes – Natália Laranjeira e Carlos Domingues

No programa obras da icônica banda britânica de rock formada em Londres, em 1968, cujo estilo foi inspirado em uma grande variedade de influências, incluindo a música folk, psicodélica e o blues. O concerto será executado pela Orquestra Sinfônica da 40ª Oficina de Música de Curitiba, tendo como convidado uma banda de rock para acompanhar a orquestra com os músicos: Rodrigo Godoy – Vocal, Mateus Brandão – Guitarra, Junior Dunga – Baixo, James Bertisch – Teclado, Tiago Brandão – Bateria. No programa repertório da legendária banda de rock.

Horário: 11h

Ingressos: R$ 30 e R$ 15 – Compra de ingresso pelo site www.ticketfacil.com.br (será cobrada a taxa adicional de R$ 2,00, pela Ticket Fácil)

30 DE JANEIRO (SEG)

BRASILEIRÃO CONVIDA ILESSI

Artista convidada – Ilessi

Direção artística – Vicente Ribeiro

O Vocal Brasileirão divide o palco com a cantora e compositora carioca Ilessi, em um espetáculo que aborda a musicalidade afro-brasileira. O repertório inclui canções de Sergio Santos, Baden Powell, Dorival Caymmi, Moacir Santos, além de composições da própria Ilessi.

Horário: 20h

Ingressos: R$ 30 e R$ 15 – Compra de ingresso pelo site www.ticketfacil.com.br (será cobrada a taxa adicional de R$ 2,00, pela Ticket Fácil)

31 DE JANEIRO (TER)

ORQUESTRA DE CÂMARA DE CURITIBA

Regência – Abel Rocha

Solista convidado

Pedro Burmester e Mário Laginha (Portugal) – piano

Programa

I Parte – Pedro Burmester e Mário Laginha

II Parte Orquestra de Câmara de Curitiba e Pedro Burmester

Pedro Burmester e Mário Laginha são especialmente patrocinados pela Embaixada de Portugal – Brasil e Camões – Centro Cultural Português – Portugal – Ministério dos Negócios estrangeiros

Horário: 20h

Ingressos: R$ 30 e R$ 15 – Compra de ingresso pelo site www.ticketfacil.com.br (será cobrada a taxa adicional de R$ 2,00, pela Ticket Fácil)

01 DE FEVEREIRO (QUA)

EDU LOBO CONVIDA VANESSA MORENO E AYRTON MONTARROYOS

O encontro de um dos maiores compositores e cantores brasileiros, Edu Lobo, com a nova geração de grandes intérpretes – Vanessa Moreno e Ayrton Montarroyos. Tendo a obra do cantor e compositor como fio condutor, neste show, os artistas se revezam e se unem em canções que pertencem à memória afetiva, musical e cultural brasileira.

Horário: 20h

Ingressos: R$ 50 e R$ 25 – Compra de ingresso pelo site www.ticketfacil.com.br (será cobrada a taxa adicional de R$ 2,00, pela Ticket Fácil)

02 DE FEVEREIRO (QUI)

ENCERRAMENTO DA CLASSE DE BANDA SINFÔNICA

HOMENAGEM AOS 90 ANOS DO COMPOSITOR DE TRILHAS DE CINEMA JOHN WILLIAMS

Regência – Marcelo Jardim

Solistas – Gabriela Queiroz – violino e Douglas Braga – saxofone

Assistente de regência – André de Souza Pinto

Programa – No programa será executado obras com projeção simultânea das grandes trilhas cinematográficas que foram compostas durante os 90 anos de vida do compositor. Será apresentado um repertório de trilhas de filmes como: “Star Wars”, “Superman”, “Harry Poter”, “Tubarão”, “E.T – O Extraterrestre”, “Jurassic Park”, “A Lista de Schindler”, “Um Violinista no Telhado”, entre outras.

Horário: 20h

Ingressos: R$ 30 e R$ 15 – Compra de ingresso pelo site www.ticketfacil.com.br (será cobrada a taxa adicional de R$ 2,00, pela Ticket Fácil)

03 DE FEVEREIRO (SEX)

GILSONS

O trio Gilsons foi formado em 2018. É a parceria musical de Francisco, João e José Gil, respectivamente netos e filho de Gilberto Gil. Mesclam influências de pop rock, samba, reggae, rap, funk, ritmos baianos com algo eletrônico. Também faz referências à MPB clássica do pai e avô. O resgate das influências baianas e da ancestralidade marca a música do Gilsons.

Horário: 20h

Ingressos: R$ 50 e R$ 25 – Compra de ingresso pelo site www.ticketfacil.com.br (será cobrada a taxa a adicional de R$ 2,00, pela Ticket Fácil)

04 DE FEVEREIRO (SAB)

CONCERTO DE ENCERRAMENTO MPB – ORQUESTRAS DA OFICINA E TERESA CRISTINA

Nesse concerto, as Orquestras de MPB formadas por alunos da 40ª Oficina de Música de Curitiba unem-se a Teresa Cristina, artista de grande relevância na Música Brasileira. No repertório, clássicos de Paulinho da Viola.

Orquestra de Sopros MPB – Direção musical – Nailor Proveta. Professores auxiliares: Jorginho Neto e Raphael Sampaio

Orquestra de Cordas MPB – Direção musical – João Egashira

Horário: 20h

Ingressos: R$ 50 e R$ 25 – Compra de ingresso pelo site www.ticketfacil.com.br (será cobrada a taxa adicional de R$ 2,00, pela Ticket Fácil)

05 DE FEVEREIRO (DOM)

CONCERTO DE ENCERRAMENTO DA 40ª OFICINA DE MÚSICA DE CURITIBA

ORQUESTRA E CORO SINFÔNICO

HOMENAGEM A 100 ANOS DE MARIA CALLAS

Regência – Abel Rocha

Assistentes de Regência – Natália Laranjeira e Carlos Domingues

Regência do Coro – Mara Campos

Solistas – Guido Felipe Sant Anna – violino

Rosana Lamosa – soprano

Bettina Stegmann e Gabriela Queiroz – violinos, Pedro Visockas – viola, Rafael Cesario – violoncelo

Programa

Maurice Ravel – Tzigane para violino solo e orquestra, Radamés Gnatalli – Concerto para Quarteto de Cordas e orquestra, Vincenzo Bellini – da Ópera Norma a ária Casta Diva para soprano e orquestra em homenagem a 100 anos de Maria Callas, Russell Brower – Música tema do game “Wrath of the Lich King”, Alexander Borodin – Danças Polovtsianas da ópera “O Príncipe Igor” para coro sinfônico e orquestra.

Horário: 19h

Ingressos: R$ 30 e R$ 15 – Compra de ingresso pelo site www.ticketfacil.com.br (será cobrada a taxa adicional de R$ 2,00, pela Ticket Fácil)

04 DE FEVEREIRO (SÁBADO), ÀS 17H

05 DE FEVEREIRO (DOMINGO), ÀS 16H

ENCERRAMENTO DA CLASSE DE ÓPERA ESTÚDIO

ÓPERA LE NOZZE DI FIGARO (AS BODAS DE FÍGARO) DE WOLFGANG AMADEUS MOZART

Ópera-Bufa em quatro atos composta por Wolfgang Amadeus Mozart, sobre libreto de Lorenzo da Ponte, com base na peça homônima de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais

Direção musical – Abel Rocha e Priscila Bomfim

Direção cênica – William Pereira

Cenários e figurinos – Anibal Lapiz (Argentina)

Assistente de cenário e figurinos – Áldice Lopes

Classe dos professores de canto – Rosana Lamosa e Inacio de Nonno

Pianista co-repetidora – Priscila Malanski Felix e Jeferson Ulbrich

Dia 4 de fevereiro (sábado), às 17h

Dia 5 de fevereiro (domingo), às 16h

Ingressos: R$ 30 e R$ 15 Compra de ingresso pelo site www.ticketfacil.com.br (será cobrada a taxa adicional de R$ 2,00, pela Ticket Fácil)