Bianca Andrade, a Boca Rosa, após seu ex, Fred, do Desimpedidos, ser anunciado como um dos integrantes do grupo camarote, do Big Brother Brasil 2023, fez questão de compartilhar um texto mostrando sua torcida. A influenciadora teve um filho com o rapaz, Cris, e falou como ele foi importante na sua vida após a sua saída do BBB 20.

Boca Rosa ressaltou a amizade que tem com Fred e disse que o apoio é um “gesto de gratidão” por tudo que ele já fez na sua vida. O relacionamento dos dois acabou em abril de 2022.

A criadora de conteúdo compartilhou fotos com o ex ao lado do filho e revelou que mesmo separados, ele sempre continuará sendo a sua família.

“Dessa vez, eu irei acompanhar alguém da minha família dentro desse jogo que é uma loucura, mas que mudou a minha vida completamente em todos os sentidos”, disse.

O Big Brother Brasil 2023 começa no dia 16 de janeiro e o grupo camarote foi formado por Aline Wirley, cantora e ex-Rouge, Bruna Griphao, atriz, Fred, do Desimpedidos, Domitila Barros, Miss Alemanha, Antonio “Cara de Sapato” Jr., lutador de MMA, Fred Nicácio, médico e apresentador, Key Alves, jogadora de vôlei, Marvvila, cantora, Gabriel Santanna, ator e Mc Guimê, cantor.