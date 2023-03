Como de costume, segunda-feira é dia de Jogo da Discórdia no Big Brother Brasil 23. Para a dinâmica da semana, o diretor do programa, Boninho, adiantou que terá balde de água fria.

O anúncio foi feito em vídeo no Instagram, no domingo, 12. “Por que não apimentar o jogo da discórdia? Está tudo calmo! Amanhã tem balde. E eles é que vão assumir essa tarefa!”, legendou.

Para entrar no clima, Isabella Furtado, filha de Boninho, jogou um balde de água na cabeça do pai. “Era brincadeira! Comigo, não”, declarou o diretor no momento, divertindo a caçula.

Vale lembrar que, na edição passada, a mesma dinâmica resultou na expulsão de Maria, que bateu com um balde na cabeça de Natália Deodato.