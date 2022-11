Bonnie Tyler em Curitiba (foto: Luis Pedruco)

A cantora galesa Bonnie Tyler se apesentou nesta sexta-feira (11) no Teatro Positivo, em Curitiba, com a turnê do seu mais novo álbum, ‘Between the Earth and the Stars’, e diversos hits de sua carreira. Ela é cantora de sucessos como ‘Total Eclipse Of The Heart’, ‘It’s A Heartache’ e ‘Lost in France’. Aos 70 anos, ela ainda tem a voz grave, rouca e forte.







































O novo álbum tem como novidades três duetos, com Rod Stewart, Cliff Richard e Francis Rossi, e foi o primeiro disco da cantora nos últimos seis anos.

A turnê ainda celebrava o jubileu de sua carreira, que marcou na memória das pessoas verdadeiros clássicos, saudosos, embalando muitos jovens romances. Além da enérgica, desesperada e intensa ‘Total Eclipse Of The Heart’, seu maior sucesso, outros hits inesquecíveis e que marcaram época tem a característica de sua voz grave e forte, como a balada ‘Holding Out For a Hero’. Em 1987, já no auge da fama, fez um dueto com o cantor brasileiro Fábio Júnior na canção ‘Sem Limites pra Sonhar’.

O set list do show previa ‘Flat on the Floor’, ‘Hold On’, ‘It’s a Heartache’, ‘Have You Ever Seen the Rain?’ (cover do Creedence Clearwater Revival, ‘The Best Is Yet to Come’, ‘To Love Somebody’ (cover de Bee Gees), ‘When the Lights Go Down’, ‘Total Eclipse of the Heart’, ‘Between the Earth and the Stars’, ‘Faster Than the Speed of Night’ e ‘The Best’. O bis teria ‘Turtle Blues’ (Big Brother & the Holding Company cover) e ‘Holding Out for a Hero’.