Depois do sucesso na série Succession, o ator Brian Cox vai participar de 007’s Road To A Million(O Caminho de 007 Rumo ao Milhão, em tradução livre), um reality show baseado em James Bond. O programa vai acompanhar concorrentes em uma aventura ao redor do mundo atrás de um prêmio de 1 milhão de libras, aproximadamente R$ 6,3 milhões. A informação é do site Deadline.

O ator será o Controlador, um “personagem enigmático que, de acordo com a Amazon, controla o destino dos competidores” enquanto se esconde nas sombras. Ele é considerado “vilão e culto” e se diverte “nas jornadas e questões cada vez mais difíceis que os competidores devem superar”, diz o Deadline.

Filmado em locações icônicas dos filmes de Bond, das Terras Altas da Escócia a Veneza e Jamaica, o reality terá competidores em equipes de duas pessoas testadas em inteligência, resistência e heroísmo. Também haverá perguntas escondidas em diferentes locais ao redor do mundo para avançar ao desafio seguinte.

“Pude ver como as pessoas comuns lidariam com uma aventura de James Bond”, disse Cox. “Conforme elas viajam para alguns dos locais mais icônicos do agente, fica mais emocionante. Gostei do meu papel tanto como vilão como o oposto, com licença para colocar os esperançosos participantes na manjedoura.”

A série tem oito partes e surge em um delicado momento de transição da franquia 007 – cujo protagonista, Daniel Craig, se despediu do papel com 007 – Sem Tempo Para Morrer, lançado no ano passado.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.