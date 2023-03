Divulgação/Assessoria de Imprensa

O Slam das Gurias Cwb é uma batalha de poesia falada com recorte de gênero, que acontece há 4 anos pelas ruas de Curitiba, de forma gratuita, com o objetivo de promover o protagonismo feminino através de uma competição poética onde as rimas de manas e monas podem alcançar corações e mentes abertas a ouvir poesia marginal.

Para além das mobilizações em praças e espaços públicos, os eventos comemorativos também estão presentes na atuação do Slam das Gurias Cwb. Através de eventos especiais multiculturais, promovem apresentações de artistas locais e nacionais, com objetivo de remunerar o trabalho de mulheres fazedoras de cultura e contribuir com a formação de platéia para a produção cultural feita por elas.

No dia 26 de março, acontecerá mais uma edição especial do Slam das Gurias Cwb, que além de comemorar quatro anos de resistência e existência do movimento, contará com a presença da cantora e compositora Brisa Flow, artista mineira defensora da cultura indígena, que está em destaque na cena do Rap Nacional, tendo sido premiada em 2022 como compositora do ano pelo WME Awards; e tem nome confirmado para 2023 no Festival Lollapalooza.

Acontecerá também o show de lançamento do EP “Manifesto” de Jaquelivre, primeiro projeto musical solo da artista, lançado no mês de fevereiro, e que conta com produção musical de Lucas Bin, Ricardo Cabes e Paola Spena, além de participação de Bernardo Beduino. A programação contará também com microfone aberto, onde todas as mulheres e pessoas trans presentes poderão se inscrever para apresentar poesias, ou outras performances artísticas, com duração máxima de até três minutos. Como mestre de cerimônias do evento estará a Poeta Gabriela, uma das fundadoras do Slam das Gurias CWB.

O evento “Slam das Gurias Convida Brisa Flow” acontecerá domingo à tarde, a partir das 15 horas, na Menô Skate Bar, espaço voltado para a cultura Hip-Hop, localizado no bairro Boqueirão, em Curitiba. Os ingressos estão à venda pelo Sympla, incluindo o lote solidário, onde, através da doação de um pacote de absorvente ou um quilo de alimento não perecível no dia do evento, o público poderá obter ingressos a preços promocionais. Os itens arrecadados serão doados para a Brigada Solidária do CIC.

O evento tem classificação indicativa livre e crianças de até 10 anos não pagam.

Imperdível, não é? Garanta logo seu ingresso!

SOBRE OS ARTISTAS

BRISA FLOW:

Brisa de La Cordillera é uma cantora marrona que mistura seu rap com cantos ancestrais, jazz, eletrônico e neo/soul. A artista, mais conhecida como Brisa Flow, é artista transdisciplinar, que trabalha com linguagens musicais. Atua no cenário artístico como cantora, produtora musical, performer e pesquisadora. Constrói arte a partir da vivência de seu corpo no mundo, criando caminhos que desprendem das amarras da colonialidade. Sua música é um um encontro com as energias da Terra. Desenvolve estéticas artísticas pela prática e pesquisa do canto que tece memórias e futuros originários.. Também é arte educadora licenciada em Música. Mc da cultura hip hop e filha de artesãos araucanos, pesquisa e defende a música indígena contemporânea, a arte dos povos originários e o rap como ferramentas necessárias para combater o epistemicídio.

SOBRE JAQUELIVRE

Jaquelivre é poeta, cantora, compositora, psicóloga e co-fundadora do Slam das Gurias CWB. Em suas composições expressa com força e argumentos líricos, as verdades pouco ditas pela sociedade patriarcal, ecoando questões de classe, gênero e política. Jaquelivre é autora dos livros “7 de Vulvas” e “Coletânea Slam das Gurias – Vozes Que Ecoam”, e lançará seu primeiro projeto musical solo, intitulado EP Manifesta, em 2023.

Informações sobre o evento:

Data: 23/03/2023

Horário: 16:00

Início da Venda de Ingressos: 13/03/2022

Valor do Ingresso: à partir de R$25

Ingressos pelo link:

https://www.sympla.com.br/slam-das-gurias-convida-brisa-flow__1914552