Reprodução

A banda britânica Deep Purple anunciou um show em Curitiba. A apresentação será no dia 23 de abril na Live. A banda britânica de rock foi formada em Londres, em 1968. Juntamente com as bandas Black Sabbath e Led Zeppelin, o Deep Purple é considerado um dos pioneiros do heavy metal e do hard rock moderno, embora alguns de seus integrantes tenham tentado não se categorizar como apenas um destes gêneros.

