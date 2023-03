Luiz Costa/SMCS

As bruxas contadoras de história mais famosas da cidade estão de volta e com casa nova.

Com as obras de acessibilidade no Bosque Alemão (Vista Alegre), onde ficavam, as bruxas, a bordo de suas vassouras, voaram até o Parque Barigui e voltaram a atender o público desde esta terça-feira (14/3), em uma sala decorada ao lado do Salão de Atos.

Neste mês de aniversário de Curitiba, o atendimento no Parque Barigui vai funcionar todos os dias da semana, inclusive aos sábados e domingos, com contações de histórias às 11h, 14h e 16h. O local fica aberto para visitação das 9h às 17h.

Também é possível emprestar livros ou utilizar as tecnologias disponíveis para pesquisas. “Este espaço vinha sendo preparado com muito cuidado para acolher os visitantes enquanto o Bosque Alemão recebe melhorias”, explicou a secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila.

A coordenadora de Projetos da Educação, Andrea Barletta, reforça que a nova Casa Encantada é uma ótima opção para toda a família. “Além do passeio pelo parque, aqui é possível se divertir e aprender com as histórias”, afirma Barletta.

A Casa Encantada ou Casa da Bruxa integra a rede bibliotecas da rede municipal de ensino.

Inaugurada em março de 1996, no Bosque Alemão, durante a primeira gestão do prefeito Rafael Greca, possui acervo de livros destinado ao público infantil e atende escolas, comunidade e turistas, com contações de histórias.

Você conhece as bruxas do bosque?

Todas as 17 bruxas são professoras da rede municipal de ensino de Curitiba e se dedicam a levar cultura e conhecimento por meio da literatura.

VEJA AQUI aqui quem são elas