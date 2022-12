Divulgação

Um dos destinos mais cobiçados do verão no litoral paranaense, o Café Curaçao (R: Brejatuba,500) em Guaratuba, prepara uma super programação para a temporada de verão 2023, que promete movimento acima da média. Com realização da Prime, para abrir este período tão aguardado com uma verdadeira maratona de shows, no dia 29 de dezembro está escalada a dupla Hugo & Guilherme. No dia 30.12, Dazaranha e Armandinho comandam a festa de pré-reveillon no melhor estilo ´good vibes´. Para brindar a chegada de 2023, Zé Neto & Cristiano dão às boas-vindas ao novo ano com um show imperdível no dia 03 de janeiro na Arena do Café Curaçao. No dia 05.01 tem o novo fenômeno da música sertaneja, a cantora Ana Castela e Dj Chris no Beat. Após sete anos, Jorge & Mateus voltam ao litoral para um dos shows mais aguardados da temporada no dia 06.01 com os grandes sucessos da carreira. No dia 14.01, um dos principais nomes do funk brasileiro MC Hariel, faz sua estreia nas areias de Guaratuba. Para fechar o mês de janeiro em grande estilo, no último final de semana, o pagode do grupo Menos é Mais se apresenta no dia 27.01 e no dia 28.01 acontece a tradicional feijoada beneficente “Feijão da Fundação”, que chega em sua 20ª edição. Tudo isso com o melhor do entretenimento e gastronomia, tornando-se um dos beach clubs referência no litoral sul do país.

