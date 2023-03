Peça “É-impossível-não-falar” (Elenize Dezgeniski)

A CAIXA Cultural recebe, de 30 de março a 9 de abril, a Mostre Curitiba, evento focado na produção autoral e contemporânea e que trará projetos inéditos de companhias com notória trajetória na cena local. As sessões serão gratuitas e haverá uma oficina voltada a estudantes e profissionais das artes cênicas e performance.

Ao reunir as Companhias Súbita, Cia Ilimitada e Rumo de Cultura para apresentar seus projetos atuais, a mostra aposta na potência do encontro destes artistas com o público da cidade. Assim, a Mostre Curitiba vem para abrir espaços de diálogo e compartilhamento em torno de projetos que questionam e ampliam nosso olhar e escuta sobre Curitiba.

Programação:

Movimentos Sobre a Cidade – Cia Ilimitada

Espetáculo performático, com textos e músicas criadas pelo elenco, investiga o encantamento e plenitude do corpo e do convívio, para além da tentativa de apagamento de nossas ancestralidades indígenas e africanas.

Mostra de Processo — Ressaca — Súbita Companhia de Teatro e Flutua Produções

Leitura dramática de três textos curtos escritos por Carla Kinzo, Lígia Souza e Vinícius de Souza para “Ressaca”, nova criação da Súbita Companhia de Teatro, que estreia em maio deste ano. A direção é de Maíra Lour e o elenco é formado por Cássia Damasceno, Pablito Kucarz e Patrícia Cipriano.

“É-impossível-não-falar” — Rumo de Cultura

A peça tem como referência a obra original “É isto um homem?”, de Primo Levi, o mais significativo e detalhado testemunho de um sobrevivente judeu ao campo de extermínio de Auschwitz, publicado pela primeira vez em 1947. Nesta montagem, a dramaturgia subverte a primeira pessoa do relato ativando múltiplas vozes e perspectivas que expandem as possibilidades de interpretação, significação e assimilação da obra original, mas mantendo a linha de fuga: é um estudo da alma humana realizada em ações.

Oficina – “Contra a adaptação: literatura, dramaturgia e uma difícil negociação” – Pedro Kosovski

A oficina busca compartilhar os procedimentos de criação do texto teatral “É-impossível-não-falar” que tem como referência o livro “É isto um homem?” de Primo Levi. Partindo da crítica à adaptação literária enquanto transposição entre linguagens, a oficina destaca o gênero do ensaio e a produção discursiva como estratégia alternativa de escrita.

SERVIÇO:

Espetáculo — Movimento Sobre as Cidades

Local: CAIXA Cultural Curitiba — Rua Conselheiro Laurindo, 280 — Centro. Curitiba (PR) – Teatro

Data: 30 e 31 de março e 1º de abril

Horário: 19h

Entrada franca: Retirada de ingressos uma hora antes do evento

Classificação indicativa: 16 anos

Informações: (41) 4501-8309/8502 | caixaculturalcuritiba@caixa.gov.br

Mostra de Processo – Ressaca

Local: CAIXA Cultural Curitiba — Rua Conselheiro Laurindo, 280 — Centro. Curitiba (PR) – Teatro

Data: 2 de abril

Horário: 17h

Entrada franca: Retirada de ingressos uma hora antes do evento

Classificação indicativa: 14 anos

Informações: (41) 4501-8309/8502 | caixaculturalcuritiba@caixa.gov.br



Espetáculo – É-impossível-não-falar

Local: CAIXA Cultural Curitiba — Rua Conselheiro Laurindo, 280 — Centro. Curitiba (PR) – Teatro

Data: 5 a 9 de abril

Horário: 19h

Entrada franca: Retirada de ingressos uma hora antes do evento

Classificação indicativa: 16 anos

Informações: (41) 4501-8309/8502 | caixaculturalcuritiba@caixa.gov.br



Oficina – “Contra a adaptação: literatura, dramaturgia e uma difícil negociação” – Pedro Kosovski

Local: CAIXA Cultural Curitiba — Rua Conselheiro Laurindo, 280 — Centro. Curitiba (PR) – Teatro

Data: 6 e 7 de abril

Horário: das 14h às 18h30

Vagas: 20 (vinte)

Entrada franca: inscrições: Link

Classificação indicativa: 16 anos

Informações: (41) 4501-8309/8502 | caixaculturalcuritiba@caixa.gov.br