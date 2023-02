Foto: Divulgação/Grupo Les Lupines

A Caixa Cultural Curitiba apresenta o espetáculo Alcateia de Palhaços, da companhia Les Lupines. No palco, sete palhaços performam diversas cenas curtas, com traquinagens, malabarismo, música e divertidos números de hipnose. As sessões são livres para todos os públicos e acontecem de hoje a 12 de fevereiro, às sextas-feiras, sábados e domingos. Os ingressos podem ser adquiridos a partir do dia 25 de janeiro, na bilheteria do teatro.

