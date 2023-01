Divulgação/Grupo Les Lupines

A CAIXA Cultural Curitiba apresenta o espetáculo Alcateia de Palhaços, da companhia Les Lupines. No palco, sete palhaços performam diversas cenas curtas, com traquinagens, malabarismo, música e divertidos números de hipnose. As sessões são livres para todos os públicos e acontecem de 03 a 12 de fevereiro, às sextas-feiras, sábados e domingos. Os ingressos podem ser adquiridos a partir do dia 25 de janeiro, na bilheteria do teatro.

Além do espetáculo, a companhia vai promover, entre os dias 07 e 09 de fevereiro, a Oficina de Palhaçaria: Jogos e Brincadeiras. A atividade gratuita oferece jogos de atenção e coordenação motora, além de brincadeiras que promovem a descontração e o desenvolvimento criativo. A oficina é voltada tanto para palhaços, atores e profissionais do circo quanto para entusiastas, que queiram conhecer o mundo da palhaçaria. O conteúdo é inspirado no “Manual e Guia do Palhaço da Rua”, do autor argentino Fernando Cavarozzi, o palhaço Chacovachi, e no livro “Jogos e Improvisação Teatral”, da pedagoga norte-americana Viola Spolin.

A companhia Les Lupines ganhou visibilidade na capital paranaense com oficinas, cursos e eventos para formação de novos profissionais e adeptos dessa linguagem artística. O grupo é fruto de uma residência artística do projeto Luz na Palhaçaria (LUPA) e já se apresentou no Cabaré Livre de Artes Circenses e na 4ª Edição da Super Mostra de Palhaços, ambos em Curitiba, além de cabarés de rua e eventos em espaços culturais.

Grupo Les Lupines

O grupo é formado por: Ali Guilherme – palhaço Chayar, Babi Ferreira – palhaça Tutu, Luan Engel – palhaço Zaid, Luiz Reikdal – palhaço Lubisko, Oscar Medina – palhaço Dionísio, Rafaella Costa – palhaça Terrorina, Samara Rocha – madame Divina e Wandy Willians – palhaço Lupito.

SERVIÇO:

Espetáculo: Alcateia de Palhaços — Grupo Les Lupines

Local: CAIXA Cultural Curitiba — Rua Conselheiro Laurindo, 280 — Centro

Data e Horário: 03 a 12 de fevereiro, sextas e sábados, às 15 e 17h, e domingos, às 17h

Bilheteria: A partir de 25 de janeiro, das 10h às 20h de terça a sábado e das 10h às 19h aos domingos.

Ingressos: R$ 10 (inteira) R$ 5 (meia), vendas a partir do dia 25 de janeiro

Classificação indicativa: Livre para todos os públicos

Informações: (41) 4501-8222 / 4501-8694 – CAIXA Cultural

Oficina: Palhaçaria: jogos e brincadeiras (Gratuita)

Local: Teatro da CAIXA Cultural Curitiba — Rua Conselheiro Laurindo, 280 — Centro

Data e Horário: 07 a 09 de fevereiro, das 18h30 às 21h30 (turma única)

Capacidade: 50 vagas

Classificação indicativa: acima de 16 anos