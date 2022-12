Divulgação/Caixa Cultural

A programação de janeiro da CAIXA Cultural Curitiba oferece diversas oficinas gratuitas para as férias de verão de toda a família. Ao longo do mês, crianças e adultos poderão usar a criatividade em trabalhos com um material comum e acessível: o papel. As atividades propõem a criação de miniaturas de objetos de papelão, brinquedos, técnicas de decoração e papel machê. Além de participar de experimentações gráficas na pintura, o público contará ainda com programação virtual e exposições artísticas.

Todas as atividades são gratuitas e as inscrições das oficinas podem ser realizadas no site da CAIXA Cultural.

Confira os detalhes da programação:

Arte com papel:

No ateliê Miniaturas de Papelão, os participantes conhecerão técnicas e ferramentas para criar pequenos projetos tridimensionais com o material. As atividades serão presenciais, nos dias 7 e 8 de janeiro, em turma única.

Já na oficina Cumbucas de Papel Machê, a proposta é que os interessados se familiarizem com a técnica artesanal de origem chinesa que mistura papel, cola e água. A papietagem vai ser usada para moldar cumbucas que poderão ser usadas como fruteiras, organizadores e vasos. Os encontros serão presenciais, nos dias 14 e 21 de janeiro, às 15h, em turma única.

O ateliê Papel Artesanal Decorado vai trazer os passos básicos para a produção desse tipo de trabalho, utilizando folhas vegetais e flores da flora local na finalização dos papeis. O produto pode incrementar projetos de encadernação de álbuns de fotos, livros de receitas, diários, entre outros. As atividades serão presenciais, nos dias 15 e 22 de janeiro, às 15h, em turma única.

Na oficina Paper Toys, crianças e suas famílias criarão seus próprios brinquedos a partir de planificações em branco, que serão customizadas de acordo com suas preferências. O paper toy é um brinquedo de papel em 3D criado para a decorar ambientes e para se colecionar. Fabricados com base nos princípios do origami, envolvem também recorte e colagem. A atividade será presencial, no dia 29 de janeiro, às 15h.

Pintura:

Na oficina Experimentações Gráficas na Pintura — Monotipia e Stencil, o artista plástico Lavalle vai decifrar a técnica artesanal de produção de matrizes de gravura com o stencil, e a técnica de impressão de gravura através da reprodução de um desenho ou gravura, a chamada monotipia. As atividades acontecerão de forma presencial, nos dias 18 e 19 de janeiro, às 10h (turma 1); 18 e 19 de janeiro, às 18h30 (turma 2); e 25 e 26 de janeiro, às 18h30 (turma 3).

Tintas produzidas com minerais do solo são uma alternativa sustentável e eficiente para a criação artística e o acabamento de objetos artesanais, móveis e mesmo paredes. No ateliê Tintas Naturais de Terra, os participantes conhecerão algumas obras feitas a partir destes elementos e aprenderão a produzir suas próprias tintas com terra local. A atividade será presencial, no dia 28 de janeiro, às 15h.

Programação Virtual:

Na atividade História das Tintas, os participantes irão conhecer detalhes sobre a história desses elementos, estudando quais obras foram produzidas com cada uma delas, entre aquarela, óleo, têmpera, guache, acrílica, nanquim e tinta de esmalte. ​A programação será realizada de modo virtual, pela Plataforma Microsoft Teams, nos dias 18 e 19 de janeiro.

Exposições:

Além das oficinas, até 12 de março está em cartaz a exposição Bioformas, do artista plástico Lavalle. Na mostra estão expostas 20 pinturas em tinta acrílica, nas quais o artista explora a anatomia de corpo humano com elementos da natureza.

Aberta até 22 de janeiro, a exposição Aves do Paraná, do fotógrafo de natureza Marcelo Krause, exibe 26 fotografias originalmente publicadas em dois diferentes volumes do livro homônimo à exposição. As imagens retratam aves símbolos do estado do Paraná, além de espécies raras, as quais Krause clicou em seus habitats. A mostra é complementada por textos assinados pelo consultor ambiental Fernando Costa Straube.

Além da visitação espontânea, a CAIXA Cultural Curitiba oferece visitas mediadas gratuitas às exposições e jornadas pedagógicas para grupos escolares e instituições sociais.