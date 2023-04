Reprodução/Caixa Cultural

A CAIXA Cultural Curitiba apresenta programação variada de arte-educação para o mês de maio. Os eventos incluem palestras, cursos e oficinas e parte das atividades são inspiradas pela 21ª Semana Nacional de Museus, iniciativa promovida anualmente pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). Em 2023, o evento anual propõe uma reflexão sobre a importância dos museus na promoção da saúde mental, da educação ambiental e da inclusão social.

A palestra O Museu de Imagens do Inconsciente: das coleções da loucura aos desafios contemporâneos, conduzida pelo museólogo Eurípedes Gomes da Cruz Junior, aprofunda o tema da relação entre museus e saúde mental. A atividade ocorrerá presencialmente, no dia 18 de maio, das 19h às 21h.

Na sequência, na palestra online Poética da Terra: da caminhada à produção de materiais artísticos naturais, a educadora e artista visual Denise Leporino comentará o processo de criação do projeto Poética do Habitar, desenvolvido durante a pandemia da Covid-19, e apresentará um relato sobre essa pesquisa e o impacto que ela pode ter em práticas educativas e artísticas mais sustentáveis.

Em seguida, a mesma educadora, Denise Valarini Leporino, ministrará o curso Produção de Pigmentos e Materiais Naturais, no qual serão apresentados procedimentos para a extração de pigmentos minerais e vegetais em seus próprios ambientes, com ênfase na produção de laca natural.

Na oficina Encadernando Memórias, serão confeccionados cadernos para guardar memórias, usando a ideia dos scrapbooks, mais utilizados hoje em álbuns artesanais. A oficina ocorrerá presencialmente no dia 13 de maio, das 15h às 16h30.

Para celebrar o Dia das Mães, a oficina Bichos de Bolso será uma atividade para a família, na qual serão modelados animais nativos da Mata Atlântica.

A oficina Mediação de Arte na Rua propõe reflexões teóricas e práticas acerca das possibilidades de abordagens de monumentos artísticos em vias públicas, durante roteiros mediados. Pretende-se questionar a acessibilidade desses espaços, assim como suas intencionalidades. A atividade ocorrerá de forma online, no dia 26 de maio, das 18h30 às 20h.

No campo de espaços públicos, a oficina Roteiro a pé: Arte nas Ruas, Arte de Rua traz um roteiro externo, feito a pé, visando a exploração do espaço das ruas do centro de Curitiba, observando as diferentes linguagens que compõem os entornos da CAIXA Cultural. Além disso, será realizada a observação das atividades de artistas de rua e suas implicações de ocupação nesses espaços.

Na oficina Fotolivros — Teoria, os participantes irão investigar diferentes projetos de fotolivros a partir da produção de fotógrafos e artistas visuais que utilizam o formato. Recomenda-se que os participantes desta atividade se inscrevam também na oficina Fotolivros — Prática.

Na atividade Fotolivros — Prática, serão produzidos fotolivros a partir de imagens trazidas pelos participantes. Recomenda-se que os participantes desta atividade se inscrevam também na oficina Fotolivros — Teoria.

As galerias da CAIXA Cultural Curitiba permanecem ocupadas pelas exposições Despir a Pele, Vestir o Corpo de Isabela Picheth até o dia 21 de maio na Galeria Térreo, e Mythologia de Felipe Scandelari até o dia 28 de maio na Galeria Mezanino.

SERVIÇO:

Palestra – O Museu de Imagens do Inconsciente: das coleções da loucura aos desafios contemporâneos

Datas: 18 de maio de 2023

Horário: 19h às 21h​

Duração: 120 minutos

Classificação indicativa: A partir de 16 anos

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro — Curitiba — PR

Inscrições gratuitas: Site CAIXA Cultural

Informações: (41) 4501-8309 / 4501-8502

Curso – Produção de Pigmentos e Materiais Naturais

Datas: 20 e 21 de maio de 2023

Horário: 15h às 18h (turma única)​

Duração: 360 minutos

Classificação indicativa: A partir de 16 anos

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro — Curitiba — PR

Inscrições gratuitas: Site CAIXA Cultural

Informações: (41) 4501-8309 / 4501-8502

Oficina – Encadernando Memórias

Datas: 13 de maio de 2023

Horário: 15h às 16h30​

Duração: 90 minutos

Classificação indicativa: A partir de 16 anos

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro — Curitiba — PR

Inscrições gratuitas: Site CAIXA Cultural

Informações: (41) 4501-8309 / 4501-8502

Oficina – Bichos de Bolso

Datas: 14 de maio de 2023

Horário: 16h às 17h30​

Duração: 90 minutos

Classificação indicativa: Crianças entre 6 e 10 anos, acompanhadas de um responsável.

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro — Curitiba — PR

Inscrições gratuitas: Site CAIXA Cultural

Informações: (41) 4501-8309 / 4501-8502

Oficina – Roteiro a pé: Arte nas Ruas, Arte de Rua

Datas: 27 de maio de 2023

Horário: 11h às 12h30​

Duração: 90 minutos

Classificação indicativa: A partir de 16 anos

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro — Curitiba — PR

Inscrições gratuitas: Site CAIXA Cultural

Informações: (41) 4501-8309 / 4501-8502

Oficina – Fotolivros — Teoria

Datas: 27 de maio de 2023

Horário: 15h às 17h​

Duração: 120 minutos

Classificação indicativa: A partir de 16 anos

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro — Curitiba — PR

Inscrições gratuitas: Site CAIXA Cultural

Informações: (41) 4501-8309 / 4501-8502

Oficina – Fotolivros — Prática

Datas: 28 de maio de 2023

Horário: 15h às 17h

Duração: 120 minutos

Classificação indicativa: A partir de 16 anos

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro — Curitiba — PR

Inscrições gratuitas: Site CAIXA Cultural

Informações: (41) 4501-8309 / 4501-8502

PROGRAMAÇÃO VIRTUAL

Palestra – Poética da Terra: da caminhada à produção de materiais artísticos naturais

Local: Plataforma Microsoft Teams

Datas: 19 de maio de 2023

Horário: 18h às 20h​

Duração: 120 minutos

Classificação indicativa: A partir de 16 anos

Inscrições gratuitas: Retirada de ingressos 1h antes do evento

Informações: (41) 4501-8309 / 4501-8502

Oficina – Mediação de Arte na Rua

Local: Plataforma Microsoft Teams

Datas: 26 de maio de 2023

Horário: 18h30 às 20h

Duração: 90 minutos

Classificação indicativa: A partir de 16 anos

Inscrições gratuitas: Site CAIXA Cultural

Informações: (41) 4501-8309 / 4501-8502

EXPOSIÇÕES

Exposição: “Despir a Pele, Vestir o Corpo” — de Isabela Picheth

Local: CAIXA Cultural Curitiba — Rua Conselheiro Laurindo, 280 — Centro. Curitiba (PR) – Galeria Térreo

Visitação: até 21 de maio de 2023

Horário: terça a sábado, das 10h às 20h e domingos e feriados das 10h às 19h

Entrada franca

Classificação indicativa: livre

Acesso para pessoas com deficiência

Exposição: Mythologia — de Felipe Scandelari

Local: CAIXA Cultural Curitiba — Rua Conselheiro Laurindo, 280 — Centro. Curitiba (PR) – Galeria Mezanino

Visitação: até 28 de maio de 2023

Horário: terça a sábado das 10h às 20h e domingos e feriados das 10h às 19h

Entrada franca

Classificação indicativa: 16 anos

Acesso para pessoas com deficiência