A CAIXA Cultural Curitiba apresenta, entre os dias 6 de abril e 21 de maio, a exposição “Despir a pele, vestir o corpo”, da artista visual Isabela Picheth. Serão apresentados trabalhos produzidos nos últimos dois anos, durante os quais a artista aprofundou sua pesquisa poética resultando na criação de esculturas denominadas por ela de corpos-escultóricos.



Esses corpos-escultóricos são peças tridimensionais produzidas a partir do molde do seu próprio corpo, que no recorte expositivo proposto pelo curador Ricardo Ayres, tem o silicone e a cerâmica como principais materiais.

Além da exposição, Isabela Picheth irá ministrar a oficina “Molde e materialidades escultóricas“, nos dias 3 e 4 de maio, na qual apresentará aos participantes as técnicas de moldagem do corpo utilizadas em seu processo de criação. Na oficina serão usados gesso, alginato e silicone.



Por fim, nos dias 10 e 12 de maio, a artista oferecerá visita guiada à exposição, seguida de bate papo com o público.

Sobre a artista:

Isabela Picheth é curitibana e mestranda em artes. Vem desenvolvendo e aprimorando seu processo de criação no programa PPGARTES da Faculdade de Artes do Paraná. A artista é membro e idealizadora do grupo e coletivo de artistas visuais Em-cadeia.

SERVIÇO:

Exposição: “Despir a Pele, Vestir o Corpo” de Isabela Picheth

Local: Galeria Térreo da CAIXA Cultural Curitiba

Endereço: Rua Conselheiro Laurindo, 280 — Centro. Curitiba (PR)

Abertura: 6 de abril de 2023, às 19h

Visitação: de 6 de abril a 21 de maio de 2023

Horário: terça a sábado, das 10h às 20h, e domingos e feriados, das 10h às 19h

Entrada franca

Classificação indicativa: livre

Acesso para pessoas com deficiência

Informações: (41) 4501-8309/ 8722 – CAIXA Cultural

Oficina: “Molde e materialidades escultóricas” — com Isabela Picheth

Local: Sala de Oficinas da CAIXA Cultural Curitiba

Endereço: Rua Conselheiro Laurindo, 280 — Centro. Curitiba (PR)

Data: 3 e 4 de maio de 2023

Horário: das 18h às 21h

Classificação indicativa: 18 anos

Inscrições gratuitas: acesse o link

Informações: (41) 4501- 8309 – CAIXA Cultural

Visita guiada e roda de conversa — com Isabela Picheth

Local: Galeria Térreo da CAIXA Cultural Curitiba

Endereço: Rua Conselheiro Laurindo, 280 — Centro. Curitiba (PR)

Data: 10 e 12 de maio de 2023

Horário: dia 10 às 19h e dia 12 às 16h

Classificação indicativa: livre

Entrada franca

Informações: (41) 4501- 8309 – CAIXA Cultural