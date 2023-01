Bem-vindo a um agitado e emocionante 2023. Ao menos para uma audiência que não para de crescer: aquela formada por profissionais – mas também por simples entusiastas da criação -, que a cada ano vem lotando as feiras e mostras de design, arquitetura e interiores. Da Bienal de Veneza à Casacor.

Das semanas internacionais de design a sua versão paulistana. O que certamente não faltará para os interessados serão oportunidades de encontro para se atualizar com o que há de novo no universo da casa e da economia criativa.

Confira o calendário:

No Brasil. Em sua 21° edição, a Expo Revestir, a maior feira de revestimentos para construção da América Latina, inaugura, entre os dias 14 e 17 de março, a sua mais nova casa: o pavilhão de exposições São Paulo Expo. Com 70 mil m², o dobro do tamanho ocupado em sua locação anterior, o edição deste ano deve contar com mais de 300 expositores, que apresentarão seus lançamentos em cerâmicas, louças sanitárias, metais para cozinha, banheiro e rochas ornamentais.

Simultâneos à mostra, dois outros eventos vão ocupar 100% da capacidade do São Paulo Expo: a Haus Decor Show, feira promovida e organizada pela alemã NürnbergMesse, que realiza sua edição inaugural no Brasil apresentando novidades nos segmentos de tintas, vernizes, iluminação e equipamentos para automação residencial. E ainda o FIER+ (Fórum Internacional Expo Revestir), que pretende promover palestras e debates sobre arquitetura, design e inovação, realizado em formato híbrido, presencial e digital, que será, pela primeira vez, transmitido ao vivo pela plataforma da feira.

Também abrindo a agenda anual de eventos no Brasil, a 12ª edição da DW! Semana de Design de São Paulo já tem data para acontecer: de 11 a 19 de março. É a primeira vez que o festival será realizado no primeiro semestre e as expectativas são grandes.

Ao todo são aguardadas mais de uma centena de ações, espalhadas por toda a capital, com o objetivo de promover a cultura do design e suas múltiplas conexões. Arquitetura, arte, decoração, urbanismo e inclusão são outros assuntos que estarão em destaque.

A receptividade do público foi fator essencial para que Casacor São Paulo, a maior mostra de design de interiores e paisagismo residencial do País, voltasse a ocupar o mezanino e o terraço aberto do Conjunto Nacional, icônico edifício modernista da Avenida Paulista.

Tendo como tema Corpo e Morada, a mostra deste ano acontece de 30 de maio a 6 de agosto e deve contar com 11 mil m² de área construída. Igualmente aguardada, Casacor Rio, ainda não tem locação definida, mas também deve ser realizada no primeiro semestre.

No mundo

Cuidar uns dos outros, de nós mesmos e do planeta. Esse será o foco central da próxima edição da Maison & Objet, a principal feira francesa dedicada aos segmentos de design e decoração, que terá lugar nos Pavilhões de Villepinte, norte de Paris, de 19 a 23 deste mês.

“A sociedade anseia por novos modelos e isso é algo que as marcas podem oferecer, fornecendo soluções capazes de encorajar todos a cuidar dos outros ou focar em nosso próprio bem-estar”, adianta Vincent Grégoire, diretor criativo da NellyRodi, consultoria de estilo que, a cada ano, indica a inspiração geral da mostra.

Já de 18 a 23 de abril, o Salone del Mobile de Milão, o evento mais esperado do ano para o planeta design, está de volta a seu tradicional espaço no calendário internacional: a primavera europeia.

Sustentabilidade e investigação, mas também formação, digital e tecnologia serão palavras-chave que, segundo os organizadores, prometem caracterizar a próxima edição. Sobretudo na Euroluce, feira bienal de iluminação, que inaugura uma nova abordagem, tanto conceitual, quanto expositiva. A primeira a cargo do arquiteto Beppe Finessi, e o segundo, do jovem Studio Formafantasma.

“Pretendemos ampliar a experiência do visitante. Permitir que ele explore diretamente as questões relacionadas com o mundo da iluminação. Que toque os produtos com suas próprias mãos”, destaca Maria Porro, presidente do Salone del Mobile de Milão.

Paralelamente, sob a curadoria de Marva Griffin, o Salone Satellite, mostra anual que apresenta os trabalhos de jovens designers de todo o mundo, terá como foco os centros de ensino, sob o tema: Escola de Design: Construindo o (im)possível, sublinhando, assim, a contribuição fundamental dessas instituições na formação dos novos profissionais do setor.

Bienal

Ainda na Itália, a 18ª Bienal Internacional de Arquitetura de Veneza abre suas portas no dia 20 de maio, para uma temporada que deve se estender até novembro. Desta vez, tendo como tema Laboratório do Futuro e sob a curadoria da arquiteta, acadêmica e romancista ganense-escocesa Lesley Lokko. “Na Europa, falamos de minorias e diversidade, mas a verdade é que elas são a maioria global – a diversidade é a nossa norma. E, se há um lugar neste planeta onde todas essas questões de equidade, raça, esperança e medo convergem e se fundem, esse lugar é a África”, afirma Lokko.

Como já é habitual, a mostra contará com as participações nacionais, com cada país apresentando sua própria exposição conceitual nos tradicionais pavilhões do Giardini e do Arsenale, e também no centro histórico de Veneza.

A representação brasileira comparecerá com o projeto Terra, concebido pelos arquitetos Gabriela de Matos e Paulo Tavares, indicados pela Fundação Bienal de São Paulo. Ambos arquitetos e pesquisadores com uma abordagem transversal da arquitetura, que procura dialogar com os estudos de raça, gênero, pedagogia e cultura visual.

Por fim, em setembro, o planeta design se desloca novamente para o norte da Europa e orbita em torno da edição de final de verão da Maison & Objet, de 7 a 11 de setembro – ainda sem tema definido, mas, provavelmente com foco, prioritariamente, no design de interiores – e, na sequência, com o London Design Festival, de 18 a 24 de setembro. De longe, o mais urbano dos festivais internacionais de design , com inúmeras atrações culturais e ao ar livre, mas ainda não divulgadas. A conferir.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.