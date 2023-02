Divulgação

O Call The Police é mais que uma simples banda tributo. Formado por Andy Summers (guitarrista do The Police), Rodrigo Santos (ex-Barão Vermelho) e João Barone (Os Paralamas do Sucesso), o grupo faz uma celebração honesta do legado do lendário The Police, uma das mais importantes bandas de rock de todos os tempos. O trio retorna a Curitiba com a turnê The Police Greatest Hits!, no dia 02 de março (quinta-feira), no Teatro Guaíra. Os ingressos estão à venda pela plataforma Bilheto.

