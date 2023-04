(Daniel Castellano/SMCS)

Após o grande concerto dos 330 anos de Curitiba, a Camerata Antiqua volta aos palcos para a Temporada 2023. Neste fim de semana, o grupo mantido pela Fundação Cultural de Curitiba executa pela primeira vez a Paixão Segundo São João, de Händel, com regência do argentino César Bustamante, do Teatro Colón.

O primeiro concerto será na Sexta-feira da Paixão (7/4), às 19h30, no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, e terá transmissão ao vivo pela TV Evangelizar.

No Sábado de Aleluia (8/4), às 18h30, a apresentação será na Capela Santa Maria Espaço Cultural e é preciso comprar o ingresso pelo site minhaentrada.com.br.

Pouco conhecida do grande público, a obra de Georg Friedrich Händel está dividida em duas partes onde se alternam coros, recitativos e árias, contando os momentos finais de Cristo na cruz. O evangelista será interpretado pelo tenor Anibal Mancini, Jesus pelo baixo Norbert Steidl e Pilatos pelo contratenor Paulo Mestre.

Um concerto de estreias

Essa é a primeira vez que César Bustamante vem a cidade e está à frente da Camerata. Também é a primeira vez que o grupo executa essa obra de Handel. Esse frescor é necessário até mesmo para um grupo quase cinquentenário, comenta Janete Andrade, coordenadora-geral da Camerata.

“É necessário sempre pensar em renovação. Novos maestros e repertórios sem perder a essência do grupo”, comenta. “Faz parte da nossa própria obrigação investigar e explorar novos ares, para trazer ao público o melhor da música de concerto. Estamos nessa temporada pensando no futuro e na construção dos 50 anos de Camerata para o próximo ano”.

Temporada 2023 terá entrada grátis e preços acessíveis

A um ano de completar seu meio século de existência, a Camerata Antiqua de Curitiba, formada por Coro e Orquestra, é um dos símbolos musicais da cidade. Na temporada 2023 estão programados mais de 50 concertos, muitos deles gratuitos e outros com valores acessíveis, a partir de R$ 17,50.

A temporada é dividida entre concertos na Capela Santa Maria e em programas comunitários, como igrejas e templos religiosos, em hospitais e apresentações didáticas para escolas da rede municipal de ensino.

Neste ano, os concertos contarão com conceituados músicos convidados. Do Teatro Colón, também está a presença da regente Helena Cánepa (Argentina). Outros momentos importantes serão os concertos com a direção de Luís Otávio Santos (SP) e com a regência de João Rocha (SP).

A coordenadora-geral ainda ressalta as primeiras execuções que a Camerata irá fazer neste ano: a Missa Sanctissimae Trinitatis, de Jan Dismas Zelenka (1679-1745), e o encerramento com a Magnificat, de Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788), regidas pelos maestros Tobias Volkmann (RJ) e Bart Naessens (Bélgica), respectivamente.

“O público costuma frequentar concertos com obras já conhecidas, mas a Camerata tem inovado os repertórios com bastante sucesso. Essas são obras pouco executadas que irão surpreender o frequentador mais experiente“, disse Janete.

Entre os solistas, estreiam com a Camerata os músicos Luís Fernando Venturelli (violoncelo), Neto Bellotto (contrabaixo) e Luisa Francesconi (mezzo soprano).

Também está prevista a oitava Semana de Canto Coral Henrique de Curitiba, com aulas e concertos com a especialista em spirituals, Diane White-Clayton (EUA), e a turnê por São Paulo, com regência de Ricardo Kanji (SP), no Festival Internacional de Inverno de Campos de Jordão.

Serviço: Camerata Antiqua de Curitiba

PAIXÃO SEGUNDO SÃO JOÃO DE HÄNDEL

Regência – César Bustamante (Argentina)

Sexta-feira (7/4), às 19h30 – Santuário Nossa Senhora de Guadalupe (Praça Senador Correia, 128 – Centro). Entrada grátis

Sábado (8/4), às 18h30 – Capela Santa Maria Espaço Cultural (Rua Conselheiro Laurindo, 273). Ingressos no minhaentrada.com.br