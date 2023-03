Campeã da primeira edição nacional do evento, Darlita Albino encantou o público e representou o país na etapa mundial, na África do Sul (Crédito: Marcelo Maragni / Red Bull Content Pooll)

Energia lá no alto, músicas icônicas e público que não consegue ficar parado. Esse é o Red Bull Dance Your Style, competição global de danças urbanas que retorna ao Brasil para sua segunda edição. De modo especial, o evento desembarca em Curitiba neste sábado (11), para uma das seletivas regionais, que passa também por São Paulo e Rio de Janeiro na sequência. As inscrições estão abertas por meio deste link.

De cada qualificatória saem dois vencedores, que se juntarão aos cinco primeiros colocados da edição de 2022 e a outros cinco convidados do evento, totalizando, então, 16 dançarinos na decisão. Aberto ao público e em data simbólica, a Final Nacional acontece em 29 de abril, Dia Mundial da Dança. O Rio de Janeiro sediará essa etapa e se transformará em uma grande pista para os dançarinos mais talentosos do País se enfrentarem em busca de uma vaga no mundial, que acontece na Alemanha, em novembro.

Do hip hop ao house, do locking ao popping, o freestyle domina a pista, que é embalada pela trilha sonora de sucessos musicais imprevisíveis. Com um conceito único em que o público é o júri, os 16 participantes competem no formato 1×1, sem saber qual música irá tocar – por isso, a capacidade de improviso do dançarino é um elemento-chave para se destacar.

Após cada batalha, o público escolhe quem avança na competição e leva o título de vencedor. Então é importante que os dançarinos consigam convencer a multidão por meio de presença de palco, originalidade e qualidade técnica.

“Eu tive uma experiência incrível no ano passado e entendo que a competição abre portas para todos que participam. Espero que neste ano mais dançarinos e, principalmente mulheres, tenham a possibilidade de participar. Pretendo ganhar novamente, mas independente do resultado sei que o Brasil será muito bem representado”, conta Darlita Albino, campeã da primeira edição nacional do evento, em outubro de 2022. A paulista mostrou todo o seu talento na pista, conquistou a multidão – que lotou o espaço do torneio – e representou o Brasil na Final Mundial, que aconteceu na África do Sul, em dezembro.

Assim como na última edição, o público presente neste ano também terá a chance de participar de uma programação especial de workshops de dança com foco em Passinho, além de diversas ativações imersivas no local.

Com mais de 60 eventos ao redor do mundo, o torneio no Brasil conta com a curadoria de Raquel Cabaneco, coreógrafa do rapper Djonga; e do dançarino e produtor audiovisual Pedrin Brum. Entre os anfitriões estão Aline Constantino, B-Girl e produtora do Laboratório Fantasma, coletivo de arte urbana criado por Emicida e Fióti; e ZULU, dançarino e integrante do ballet do cantor Djonga. Nas pick-ups, a DJ Tamy Reiscomandará o som, tocando grandes hits de sucesso da música brasileira e internacional.

SERVIÇO

Red Bull Dance Your Style – Audição Curitiba

Data: 11/03

Horário: 14h

Local: Rua Augusto Stresser, 1745 – Hugo Lange, Curitiba – PR, 80040-310

Inscrições: https://participate.redbull.com/pt_br/events/red-bull-dance-your-style-brazil/2023/

Red Bull Dance Your Style – Final Nacional

Data: 29/04/2023

Horário: 19h

Local: R. Sacadura Cabral, 154 – Saúde, Rio de Janeiro – RJ, 20081-262

Ingresso: Gratuito

