Canal da Música sedia mostra com temática de gênero dentro do Festival de Curitiba (LepAp)

O Canal da Música, equipamento cultural do Governo do Estado, sedia entre os dias 29 de março e 03 de abril a “I Mostra Canal Identidades”, dentro do Fringe do Festival de Curitiba, que começa na próxima terça-feira (28/03). Seguindo a vertente da diversidade e inclusão que o festival propõe, ela reúne três coletivos artísticos em uma série de ações que refletem sobre a temática de gênero e os seus desdobramentos.

Pablito Kucarz com a peça “O Arquipélago”, Patricia Cipriano com seu solo “O Coração da Boca é a Língua” e o Teatro Secalhar com “lepAp” formam a trilogia de espetáculos sobre o tema.

Duas mesas integram a programação. Em “Corpo e sociedade no Teatro Curitibano” os artistas participantes da mostra debatem com a bailarina e performer Patrícia Machado as questões que tangenciam a prática performativa com essas temáticas insurgentes na cena artística local. A mesa “Gênero e a construção de poder na sociedade pela arte”, com Zi Arrais (USP), abordará essa recente dinâmica cultural contemporânea e de que forma a arte pode contribuir como ferramenta de voz e reflexão.

Por fim, a exposição “Identidades” apresentará um painel visual no hall de entrada do Canal da Música com fotografias de espetáculos e outras ações artísticas já realizadas pelos atores e atrizes que participam da mostra com enfoque no tema, compartilhando a trajetória desse corpo artístico e seu engajamento no trabalho que desenvolve.

A curadora da mostra, Laura Haddad, explica que a iniciativa será um importante encontro de reflexão artística acerca da temática e que irá movimentar um dos pontos culturais mais tradicionais da cidade, reativado em junho do ano passado: o Canal da Música. “Este espaço, por tradição, recebe as variadas manifestações culturais do Estado e do país. E, nessa iniciativa, reflete a importância da discussão de novas abordagens e narrativas”, diz.

Serviço

I Mostra Canal Identidades

Canal da Música – R. Júlio Perneta, 695 – Mercês

Espetáculos

O Coração da Boca é a Língua – 29/03 e 03/04, às 20h

lepAp – 30/03, às 20h, e 02/04, às 19h

O Arquipélago – 31/03, às 20h, e 01/04, às 19h

Mesas de debate

Corpo e sociedade no teatro curitibano – 01/04, às 15h

Gênero e a construção de poder na sociedade pela arte – 02/04, às 20h (atividade on-line. O link será divulgado no @canalidentidades)

Realização: Teatro de Breque

Ingressos dos espetáculos: R$ 40 e R$ 20 (meia e parcerias)

Ações formativas com entrada franca

Mais informações: @canalidentidades no Instagram