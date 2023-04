A 5ª temporada do Canta Comigo, reality show musical da Record, estreia neste domingo, 9 de abril, às 18h30. Apresentado por Rodrigo Faro, o programa traz uma série de cantores em busca de um prêmio de R$ 300 mil.

Para tal, terão que conquistar a maioria dos 100 jurados, nomes com algum prestígio na área musical ou artística, que escolhem se aprovam a apresentação ou não.

Entre quem está pela primeira vez na atração e rostos conhecidos dos espectadores, há uma série de artistas que fizeram sucesso em décadas passadas, dos quais você deve se lembrar.

Do ‘túnel do tempo’ do mundo da música, temos os cantores Gilliard (Aquela Nuvem) e Ovelha (Sem Você Não Viverei). O casal Conrado e Andréa Sorvetão, habituado ao universo de realities da Record, também dá as caras novamente.

Os fãs de rap certamente se lembrarão de Thaíde (Que Tempo Bom) e Helião, do grupo RZO (O Trem), e os antigos espectadores da MTV ficarão felizes ao se deparar com Penélope Nova e Bruno Sutter, o ‘Detonator’ do grupo Massacration, paródia metaleira do Hermes e Renato.