O espetáculo Cantando com ENCANTO, que anteriormente ocorreria nos dias 11 e 12 de março, no Teatro Fernanda Montenegro, em Curitiba, teve suas sessões adiadas.

O evento segue ocorrendo no Teatro Fernanda Montenegro, mas agora as apresentações serão feitas nos dias 15 (sábado) e 16 (domingo) de abril. Os ingressos já adquiridos para as datas antigas continuarão válidos para os novos dias de apresentação.

No entanto, aqueles que não conseguirem comparecer nas novas datas, podem optar pelo reembolso, que terá suas políticas divulgadas em breve. O estorno das compras efetuadas pelo site, com pagamento no crédito e pix, será realizado automaticamente em até 59 dias úteis.

Para compras realizadas no ponto de venda físico, quando o pagamento foi realizado em dinheiro e pix favor enviar dados bancários completos. E para compras realizadas em cartão de crédito enviar os 4 últimos números do cartão utilizado na compra para cancelamento@diskingressos.com.br, juntamente com o número da compra.



Sobre o espetáculo:

Toda a família poderá assistir e cantar as músicas de ENCANTO, onde as canções assumem o protagonismo, compondo uma experiência única em que o público faz parte dos arranjos, emprestando suas vozes para abrilhantar o evento, que mistura animação, talento e tecnologia.

O filme será exibido em um telão com alta definição com uma banda composta por 10 músicos tocando ao vivo toda a trilha sonora do filme.

O musical conta a história de uma família extraordinária que vive escondida nas montanhas da Colômbia, em uma casa mágica, em uma cidade vibrante, em um lugar maravilhoso conhecido como um Encanto. A magia deste Encanto abençoou todos os meninos e meninas da família com um dom único, desde a superforça até o poder de curar. Todos, exceto Mirabel. Mas, quando ela descobre que a magia que cerca o Encanto está em perigo, decide que ela, a única Madrigal sem poderes mágicos, pode ser a última esperança de sua família excepcional.

O filme ENCANTO, teve uma apresentação especial de We Don’t Talk About Bruno transmitida durante o OscarⓇ 2022, enquanto a música Dos Oruguitas concorreu ao prêmio como Melhor Canção Original.

Tanto sucesso se deve também ao fato de que diversas pessoas se viram representadas na tela por meio dos personagens. A obra exalta a diversidade, o povo e a música da Colômbia, e trouxe a representação cultural das comunidades latinas.

Para comemorar a música e a magia do ENCANTO, os assinantes do Disney+ podem assistir ao filme e ao show do Encanto no Hollywood Bowl.

SERVIÇO

CANTANDO COM ENCANTO

CURITIBA

Local: Teatro Fernanda Montenegro

Endereço: Rua Coronel Dulcídio, 517 – Batel, Curitiba

Sessões e horários: 15 e 16 de abril (sábado e domingo)

Horários: Sábado: 11h e 15h

Domingo: 11h e 15h

Capacidade: 545 lugares

Duração: 1º ato 50 minutos | 2º ato 40 minutos | intervalo de 15 minutos

Classificação: Livre.

Acesso e assentos disponíveis para pessoas com deficiência.

PREÇOS

PLATEIA VIP: R$70,00 (meia-entrada); R$140,00 (inteira)

PLATEIA CENTRAL: R$60,00 (meia-entrada); R$120,00 (inteira)

PLATEIA: R$25,00 (meia-entrada); R$50,00 (inteira)

INGRESSOS (COM TAXA DE CONVENIÊNCIA)

Internet: https://www.diskingressos.com.br/

Atendimento presencial:

– Bilheteria do Teatro Fernanda Montenegro (segunda à sexta: das 10h às 14h/15h10 às 18h, sábado: das 12h às 16h/17h10 às 20h);

– Loja Disk Ingressos Shopping Ventura (segunda à sábado: das 10h às 22h, e domingo: das 14h às 20h);

– Teatro Positivo (segunda à sexta: das 11h às 15h/ 16h10 às 20h, e sábado: das 17h às 21h)