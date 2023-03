Divulgação/Assessoria de Imprensa

O cantor, ator e ilusionista argentino Juan Duran, que já é sucesso em todo mundo, vem a Curitiba com o inédito espetáculo “Juan Duran & Orquestra em Uma Noite de Ilusão”. O show que acontece, no dia 18 de maio, no Teatro Guaíra, promete encantar o público com sua versatilidade, transitando entre música, ilusionismo, dança e teatro, onde Juan Duran com sua performance, proporcionará uma experiência única aos espectadores. Os ingressos já estão à venda pela Disk Ingressos.

O canto, a dança, a interpretação e o ilusionismo acontecem simultaneamente no palco ao som de uma grande orquestra que manterá o público atento do começo ao fim da apresentação, com surpresas em diversos momentos. Fazem parte da trilha do espetáculo tangos e boleros inesquecíveis como “Besame Mucho”, “El dia que me quieras”, “Sabor a Mi” e “Camenito”, além de outras surpresas musicais, que ganham vida nos passos precisos dos bailarinos, enquanto o ilusionismo faz do público uma parte integrante do show, com interação constante do renomado artista.

“Juan Duran & Orquestra” é um espetáculo completo, com 1h45 de duração sem intervalo, com um elenco de mais de 60 pessoas, incluindo músicos, bailarinos, atores, equipe de Ilusionismo, produtores, equipe técnica, percussionistas, além de equipamentos de ilusionismo de última geração e alguns efeitos especiais.

Com formação em canto, dança e teatro, Juan uniu todas essas habilidades para encenar seus personagens em musicais e, com o tempo, se aprimorou como ilusionista. Nascido na Argentina, Juan Duran desenvolveu seus talentos desde cedo, com o avô mágico lhe ensinando seus primeiros truques e a música chamando sua atenção.

Serviço: Juan Duran & Orquestra em Uma Noite de Ilusão

Data: 18 de maio de 2023

Horário: Abertura do Teatro às 20h e Início do Show às 21h.

Local: Teatro Guaíra (R. Amintas de Barros, S/N – Centro, Curitiba – PR).

Classificação etária: Livre

Ingressos: a partir de R$ 70,00 a meia-entrada (balcão 02) até R$ 360,00 a inteira na plateia A + taxa administrativa da Disk Ingressos.

** A meia-entrada é válida para Doadores de Sangue devidamente comprovados, Estudantes devidamente comprovados, Idosos conforme Lei, PNE, Portador de Câncer e Professor.

** IMPORTANTE: Serão exigidos os documentos e comprovantes que constam nas respectivas leis.

** OS DESCONTOS NÃO SÃO CUMULATIVOS.

Pontos de venda: Disk Ingressos (Call Center 41 3315-0808). Site do Disk

Link para compra: https://www.diskingressos.com.br/event/4730

INFORMAÇÕES: diskingressos.com.br