Leo Aversa

Nesta semana, o público de Curitiba poderá conferir o novo espetáculo de uma das maiores bandas de rock do Brasil. Com realização da Prime e Bónus Track, o Capital Inicial traz a sua nova turnê, intitulada “Capital Inicial 4.0”, para a capital paranaense com duas apresentações históricas na sexta (14.04) – sessão extra – e no sábado (15.04), que marcam a estreia da banda no renomado palco do Teatro Guaíra (R: Conselheiro Laurindo, s/n).Comemorando 40 anos de carreira, Dinho Ouro Preto, Fê Lemos, Flávio Lemos e Yves Passarel apresentam aquele que se configura como o mais grandioso show da carreira do grupo. As apresentações tem início às 21h15 e o show de sábado está com os ingressos esgotados.

Quatro décadas de história da banda estão depositadas no repertório que abrange faixas preferidas dos fãs, novidades e versões inéditas dos clássicos hits. O projeto “Capital Inicial 4.0” é uma comemoração do legado do grupo, com foco no futuro e na conexão cada vez mais forte com o público de diferentes gerações. Com grandes expectativas, Dinho comenta sobre o espetáculo: “Os shows do Capital, ao longo desses anos, sempre foram intensos e continuam assim, sendo uma celebração, uma catarse. Foi uma cumplicidade que desenvolvemos com os fãs e, com uma data tão especial como essa, acho que tudo será amplificado. O show que preparamos é inacreditável, a direção de arte é do Batman Zavareze, as luzes do Cesio Lima, a parte visual já é de tirar o fôlego. Essa turnê é uma das coisas mais ambiciosas que já colocamos de pé. Serão poucos shows e acredito que isso deixa mais irresistível tudo o que estamos preparando, o cenário, as luzes, a produção. É imperdível”.

O espetáculo conta com direção musical de Dudu Marote, produção executiva de Fernando Tidi, direção geral de Luiz Oscar Niemeyer e direção executiva de Luiz Guilherme Niemeyer. A direção de arte é assinada por Batman Zavareze, projeto de iluminação por Cesio Lima, direção de animação por Eduardo Souza e direção de fotografia por Márcio Zavareze. Os arranjos são da própria banda com Dudu Marote.

Formado em 1982, em Brasília, logo após o fim do Aborto Elétrico, o Capital Inicial tem sua formação atual composta por Dinho Ouro Preto(vocal), Yves Passarell (guitarra), Fê Lemos (bateria) e Flávio Lemos (baixo). De lá pra cá, a banda se manteve relevante no cenário musical e conta com diversos hits na bagagem como “Primeiros Erros”, “Natasha”, “A Sua Maneira”, “Não Olhe Prá Trás”, “Todas as Noites” e “Eu Vou Estar”.

Os ingressos limitados já estão à venda através do www.diskingressos.com.br

SERVIÇO:

CAPITAL INICIAL – “Capital Inicial 4.0”

Quando: 14 e 15 de abril de 2023 (Sexta e Sábado)

Local: Teatro Guaíra (R: Conselheiro Laurindo, s/n)

Horários: Abertura do teatro: 20h/ Início do espetáculo: 21h15

Duração do show: cerca de 120min

SÁBADO – INGRESSOS ESGOTADOS

SEXTA (SESSÃO EXTRA) – RESTAM POUCOS INGRESSOS

Ingressos: a partir de R$120,00 (meia-entrada) + taxa adm, o valor varia de acordo com o setor.

A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, pessoas com deficiência (PCD) e de câncer. Clientes Clube Prime e Clube Disk Ingressos possuem 50% de desconto na compra de até dois ingressos por associado. INGRESSO SOCIAL – doares de 1kg de alimento não-perecível possuem 40% de desconto sobre o valor da inteira. A entrega será feita na entrada do evento.

Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei.

É obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário, na compra do ingresso e na entrada do teatro.

Forma de Pagamento: Dinheiro, PIX e cartões de crédito/débito Visa e Mastercard.

Pontos de Venda: Disk Ingressos (Ventura Shopping – de segunda a sexta, das 11hs às 22hs, aos sábados, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20hs, Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22hs, e aos domingos, das 9 às 18hs), na bilheteria do teatro Guaira (de terça a sábado, das 12 às 21 horas).

**Entrega em domicílio com taxa de entrega.

Classificação etária: livre

Informações p/ o público: (41) 33150808 / www.maisumadaprime.com.br

Realização: Prime e Bónus Track