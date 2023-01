Leo Aversa

O público de Curitiba logo poderá conferir o novo espetáculo de uma das maiores bandas de rock do Brasil. Com realização da Prime e Bónus Track, o Capital Inicial traz a sua nova turnê, intitulada “Capital Inicial 4.0”, para a capital paranaense no próximo dia 15 de abril e para essa apresentação histórica, a banda faz sua estreia no renomado palco do Teatro Guaíra (R: Conselheiro Laurindo, s/n) às 21h15. Comemorando 40 anos de carreira, Dinho Ouro Preto, Fê Lemos, Flávio Lemos e Yves Passarel apresentam aquele que se configura como o mais grandioso show da carreira do grupo.

