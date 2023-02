Claudia Leitte lançou nesta sexta, 10, seu novo álbum: REALVERSO – Lado A. Com a promessa de embalar a folia no carnaval deste ano, o novo trabalho da cantora conta com sete faixas e reúne as parcerias especiais de Saulo, Mari Fernandez e Ivete Sangalo.

O projeto valoriza a essência de Claudia, as suas origens na música e a sonoridade pop com sua base: o axé. “Esse álbum está sendo preparado com tanto cuidado, trazendo em detalhes a minha trajetória na música nesses 20 anos, com muito da minha essência. Nesse meu EP de carnaval eu quero levar pro público a minha base, o axé, o pagode baiano, o calor da percussão e parcerias especiais que afloram ainda mais tudo isso” destaca a cantora.

A grande aposta para a folia de 2023 é o single Bolo Doido, um feat com Ivete Sangalo, que apresenta um clima carnavalesco, celebrando a cultura brasileira e a expressão baiana que deu nome a canção.

As parcerias com Fernandez e Saulo trazem músicas mais reflexivas sobre amor, carinho, aproveitar a vida e as coisas mais simples, porém, sem deixar a batida empolgante características dos trabalhos de Claudinha.