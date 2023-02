Divulgação



Fevereiro é o mês da celebração mais animada do ano, e não há nada melhor que curtir o clima de Carnaval reunindo os amigos e compartilhando momentos com uma boa cerveja de produção artesanal. E na Way Beer a comemoração da maior festa popular do Planeta vai começar mais cedo. Neste sábado, dia 11 de fevereiro, os amantes de cervejas artesanais poderão aproveitar a programação do CarnaWay, melhor “Carnaval cervejeiro” da cidade.

