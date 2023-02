Castelo Rá-Tim-Bum: Reencontro foi exibido pela TV Cultura na noite do sábado, 25. O especial reuniu a maior parte do elenco do clássico infantil dos anos 1990 em clima de nostalgia e está disponível para assistir no YouTube.

À exceção de Luciano Amaral (Pedro), que não participou por “questões contratuais”, e Sérgio Mamberti (Tio Victor), morto em 2021, todos os protagonistas estiveram presentes: Cássio Scapin (Nino), Rosi Campos (Morgana), Freddy Állan (Zequinha), Cinthya Rachel (Biba), e Pascoal da Conceição (Doutor Abobrinha).

Diversos dos intérpretes de personagens secundários também participaram, fosse presencial ou virtualmente.

O diretor Cao Hamburger comandou a atração diante de uma plateia.

Houve muitas lembranças de bastidores e reflexões sobre a época das gravações do Castelo Rá-Tim-Bum, além de uma releitura de roteiro da época.

Um dos pontos altos foi a homenagem a Sérgio Mamberti, quando seu filho, Carlos, apareceu no palco vestido como Tio Victor, personagem de seu pai.

O especial Reencontro também foi dedicado a outros atores que já morreram: Wagner Bello (Etevaldo, 1960-1994), Gérson de Abreu (Flap, 1964-2002) e Cláudio Chakmati (Mau e Porteiro, 1964-1997).