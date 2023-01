Divulgação/MON

Catálogos de exposições atualmente em cartaz no Museu Oscar Niemeyer – e também de várias realizadas recentemente – estão disponíveis na MON Loja, no espaço físico do museu. Entre eles, há publicações das mostras “África, Expressões Artísticas de um Continente”, “Grid – Ascânio MMM”, “Afinidades” e “O Labirinto da Luz ­– Orlando Azevedo”.

Diversos produtos da MON Loja podem ser adquiridos no site, mas no caso de catálogos recentes, se a opção for virtual, os interessados podem fazer a compra pelo WhatsApp no telefone (41) 3350-4467.

“ÁFRICA, EXPRESSÕES ARTÍSTICAS DE UM CONTINENTE” – A exposição, que pode ser vista na sala 4 do MON, é um recorte da grandiosa doação feita ao museu pela coleção Ivani e Jorge Yunes (CIJY), de São Paulo. A curadoria é de Renato Araújo.

No total, são aproximadamente 1.700 obras de uma das mais importantes e significativas coleções de objetos de arte africana do século 20, que passaram a pertencer ao acervo do Museu Oscar Niemeyer e, consequentemente, ao Estado do Paraná, em 2021. O catálogo pode ser adquirido por R$ 115,00.

“GRID – ASCÂNIO MMM” – Em cartaz na Sala 1 do MON, a exposição apresenta a obra de um dos principais representantes do abstracionismo geométrico, Ascânio MMM. Com curadoria de Felipe Scovino, reúne 25 obras em grande escala que representam o diálogo que o artista mantém, desde o início da sua trajetória, nos anos 1960, com a escultura e a arquitetura. O valor da publicação é R$ 46,00.

“AFINIDADES” – A mostra deu início ao projeto “Afinidades” e reuniu a obra de 20 artistas paranaenses – ou com forte ligação com o Estado. Na exposição, cada um destacou obras no acervo do Museu que dialogam entre si e, a partir delas, criou a sua própria proposta. Com curadoria de Marc Pottier e da diretora-presidente do MON, Juliana Vosnika, o projeto está atualmente em cartaz na Sala 3 do Museu, com sua segunda edição: “Afinidades II – Elas!”. O catálogo custa R$ 75,00.

“O LABIRINTO DA LUZ – ORLANDO AZEVEDO” – A mostra, inaugurada em dezembro de 2021, celebrou os 50 anos de fotografia de Orlando Azevedo. Foram apresentadas 237 imagens, com curadoria de Rubens Fernandes Junior. A exposição contou com diversos núcleos, referentes a algumas das vertentes criativas do fotógrafo, como: Ruínas; Religiosidade; “ndia; Cósmica; Retratos; Marinhas; Corpo e Movimento; Paisagem; Festas e Populares; iPhone; Surreal e Voo. O preço do catálogo é R$ 96,00.

MON – O Museu Oscar Niemeyer (MON) é patrimônio estatal vinculado à Secretaria de Estado da Cultura. A instituição abriga referenciais importantes da produção artística nacional e internacional nas áreas de artes visuais, arquitetura e design, além de grandiosas coleções asiática e africana. No total, o acervo conta com aproximadamente 14 mil obras de arte, abrigadas em um espaço superior a 35 mil metros quadrados de área construída, sendo 17 mil de área para exposições, o que torna o MON o maior museu de arte da América Latina.

Serviço:

MON Loja

Vão-livre do Museu Oscar Niemeyer

Rua Marechal Hermes 999 – Centro Cívico – Curitiba

Compra virtual: loja.museuoscarniemeyer.org.br ou WhatsApp (41) 3350-4467