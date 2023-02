Divulgação

A Cena Hum Academia Multiartes volta a oferecer seu Curso Técnico em Teatro, que ao final de dois anos garante a obtenção de registro profissional (DRT) aos participantes, permitindo que eles possam trabalhar como atores. É o único curso profissionalizante a ser oferecido em instituição privada de ensino do Paraná.

As matrículas para o curso já estão abertas. No total, são oferecidas 40 vagas, nos turnos da tarde e da noite. Não é preciso ter experiência prévia em interpretação cênica. O requisito principal é ter Ensino Médio completo.

As aulas terão início no próximo dia 27 de fevereiro. Ao longo do curso, os alunos irão participar de cinco montagens cênicas, com apresentações abertas ao público em geral. Entre as disciplinas práticas e teóricas que compõem a grade curricular estão: Fundamentos da Interpretação Teatral; Teatro para Crianças; Percepção e Prática Vocal; Percepção e Prática Corporal; e Caracterização e Maquiagem. As aulas serão ministradas por profissionais experientes e com grande prestígio no cenário artístico estadual e nacional.

O Curso Técnico em Teatro da Cena Hum é reconhecido pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED-PR) e existe desde 2013. Ele foi parcialmente interrompido durante a pandemia, mas volta totalmente remodelado em 2023, tendo como foco principal as necessidades exigidas pelo mercado de trabalho.

Para mais informações, entre em contato pelo (41) 99943-9396 e agende uma visita para conhecer a Cena Hum Academia Multiartes.