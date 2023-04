14º eliminado do Big Brother Brasil 23 na última quinta-feira, 13, Cezar Black já está em casa. Após cumprir a agenda de compromissos, o enfermeiro retornou para a Bahia e teve um dos momentos mais aguardados por ele fora do programa: o encontro com Rocco, seu cachorro da raça pug.

No Instagram, na última sexta-feira, 14, ele compartilhou o vídeo do reencontro com Rocco, de quem sempre falava no BBB 23. As imagens evidenciam a emoção de ambos. Nos comentários, internautas também se disseram emocionados com o momento e estão elogiando a relação.

“E veio aí! O encontro mais esperado dos últimos meses: papai e filhinho! É o queridinho de todos os marinheiros”, legendou o agora ex-BBB.