Divulgação

A Cia dos Palhaços, grupo de circo-teatro-música reconhecido nacionalmente pela excelência artística em suas produções, comemora 18 anos de existência com uma Mostra de Repertório no Festival de Teatro de Curitiba. A programação acontece no Espaço Fantástico das Artes e está repleta de bate-papos, oficinas e espetáculos teatrais.

Com foco na arte do palhaço, do circo, da comicidade, da música e da improvisação, a Cia dos Palhaços tem como objetivo levar ao público experiências inesquecíveis por meio de suas apresentações, marcadas pela originalidade, pela ousadia e pelo profissionalismo. A trajetória da companhia, que é independente, é marcada por diversos obstáculos e sucessos, mas, acima de tudo, pela resistência e resiliência. Com uma equipe dedicada e talentosa, a Cia vem conquistando espaço no cenário artístico nacional e se destacando pela qualidade de suas produções. “A comemoração de 18 anos da Cia dos Palhaços é motivo de muita alegria para todos nós. É um momento especial em que podemos reunir algumas das melhores apresentações ao longo desses anos e com certeza com o público do Festival de Teatro de Curitiba. Estamos honrados em fazer parte deste evento tão importante para a cultura brasileira e esperamos que todos possam se divertir e se emocionar conosco”, destaca um dos idealizadores da Cia dos Palhaços, Felipe Sarrafo.

