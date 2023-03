Manu Zanon

O Festival de Teatro de Curitiba está chegando e a Cia Risas preenche a programação do FRINGE com diferentes ações artísticas.

O espetáculo “Risas y Sonrisas” que celebra cenas clássicas da palhaçaria em leituras contemporâneas acontece gratuitamente nos dias 07 e 08 de abril na Praça Generoso Marques e Praça Osório, respectivamente.

Segundo Nilo Netto, palhaço e produtor da companhia: “A expectativa é enorme, vez que retornamos ao FRINGE para apresentar nas ruas, retomando aquela proposta que a pandemia impediu de acontecer há alguns anos, e também comemorando cinco anos do espetáculo Risas y Sonrisas”.

Mas, a companhia não para por aí! Ela é uma das coordenadoras da MoiM, uma mostra de improvisação teatral que ocorre no complexo do Teatro Guaíra, trazendo SEIS tipos de espetáculos, 3 oficinas abertas e 2 papos sobre impro! Na MoiM estarão presentes nomes de destaque internacional, como Daniel Nascimento, Gustavo Miranda e Andrés Giraldo, reconhecidos pelos seus trabalhos com a Cia Barbixas, Porta dos Fundos e LOL Brasil.

Dentro da Mostra, a Risas conduzirá uma oficina sobre as ferramentas da palhaçaria na improvisação teatral, e mediará um papo sobre os formatos de impro, com companhias de todo o sul do Brasil. Estas atividades serão gratuitas!

Na MoiM, a companhia também conduzirá o espetáculo IMPROJAM, que chega na sua terceira edição, reunindo improvisadores e improvisadoras para criar cenas a partir de estímulos enviados pela plateia. Os ingressos para os espetáculos da mostra já estão à venda no site do Festival.

SERVIÇO

RISAS Y SONRISAS: REPRISES CLOWNESCAS

Cia Risas y Rebeldia | Curitiba

Sinopse: Espetáculo de palhaçaria que celebra cenas circenses tradicionais em leituras contemporâneas. Na busca por reviver a tradição dos palhaços, a trupe se lança à pesquisa de entradas clássicas, adicionam elementos próprios e trazem nesse espetáculo o encontro entre o riso secular e o atual.

07/ABRIL: sexta-feira

10h30

Praça Generoso Marques

08/ABRIL: sábado

15h00

Praça Osório

Classificação livre

Contribuição ao chapéu

Com chuva cancelamos a sessão

https://www.instagram.com/ciarisas

MOIM: MOSTRA DE IMPROVISAÇÃO

Cia Risas, Companhia Arvoredo de Teatro, Antropofocus, Impro DnA | Curitiba

Sinopse: Imagine um evento que apresenta diferentes formatos de improvisação teatral e que reúne mais de 30 artistas da área em um só local… É a Moim que acontece de 5/4 a 9/4 no Miniguaíra.

Programação de treinos abertos e bate-papos:

5/4, às 9hrs: Treino Aberto da Cia Arvoredo: Teatralidade na Improvisação

6/4, às 10h30: Bate-papo: Abrindo formatos: Grupos em Conversa Sobre Improviso

7/4, às 9hrs: Treino Aberto com Andrés Giraldo – A Música e a Cena: Ferramentas Musicais para a Improvisação Teatral

8/4, às 9hrs: Treino Aberto da Cia Risas e Rebeldia – As Ferramentas da Palhaçaria dentro da Improvisação Teatral

8/4, às 11hrs: Bate-papo: Produção de Improviso no Brasil e Fora Dele

Investimento: Gratuito!

Programação de espetáculos:

5/4, às 20hrs: RESTA 1

6/4, às 19hrs: LA DIRECIÓN

7/4, às 19hrs: O BANCO

8/4, às 19hrs: SEGUINDO A SAÍDA

8/4, às 21h30: GORILA

9/4, às 19hrs: IMPROJAM – 3ª EDIÇÃO

Investimento: R$25,00 (meia entrada) e R$50,00 (inteira) (+taxas do festival)

Local: Miniguaíra – Auditório Glauco Flores de Sá Brito