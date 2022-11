Divulgação

O Cine Passeio vai colocar em cartaz quatro filmes inéditos de drama, comédia e fantasia: Bardo, Pinóquio, Aftersun e Ruído Branco. São filmes do catálogo das plataformas MUBI e Netflix que serão lançados no cinema da Fundação Cultural de Curitiba com exclusividade, antes de chegarem aos serviços de streaming.

O primeiro filme, que entrou em cartaz nesta quinta-feira (17/11), é o longa Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades, dirigido por Alejandro González Iñárritu. A produção conta a história de um renomado jornalista e documentarista mexicano que resolve voltar para casa. O longa é o representante oficial do México para concorrer a uma vaga na categoria de Melhor Filme Estrangeiro no Oscar de 2023.

Na próxima quinta-feira (24/11), o Cine Passeio recebe o aguardado Pinóquio. O longa tem direção do premiado Guillermo Del Toro, conhecido por filmes como Labirinto do Fauno e Forma da Água.

Desta vez, Del Toro reinventa a história clássica do boneco Pinóquio trazendo aspectos mais sombrios e fantásticos, características marcantes do diretor. O filme tem um elenco de peso, com Ewan McGregor, Finn Wolfhard, Tilda Swinton, Cate Blanchett e Christoph Waltz.

No dia 1º de dezembro, será a vez de AfterSun, dirigido por Charlotte Wells. O filme traz uma história quase autobiográfica da diretora, que nos transporta a uma viagem ao verão dos anos 1990, abordando a relação entre um pai e uma filha. A estreia do filme foi no festival de Cannes de 2022, onde ele venceu o French Touch Jury Prize. Além disso, também recebeu o selo Certified Fresh do Rotten Tomatoes, uma das principais plataformas de avaliação de filmes.

Por fim, no dia 8/12, o filme a ser exibido com exclusividade é Ruído Branco. O longa recebe a direção de Noah Baumbach (História de um Casamento) e é baseado em um livro de mesmo nome escrito por Don Delillo. A obra acompanha uma família norte-americana e seus dramas tentando lidar com os conflitos mundanos da vida cotidiana, abordando temas como o amor, a morte e a necessidade de buscar a felicidade. O longa conta com um elenco de peso composto por nomes como Adam Driver, Greta Gerwig e Don Cheadle.