Cido Marques/FCC

No mês dos 330 anos de Curitiba, o cinema mais querido da cidade, o Cine Passeio, completa quatro anos na próxima segunda-feira (27/3). De presente, o público tem uma semana de programação toda especial, com filmes para todos os gostos, idades e até sessões gratuitas.

A festa começa já nesta quinta-feira (23/3), com a volta das sessões gratuitas no Terraço do Cine Passeio. Até domingo (26/3), o presente para o público será uma mostra especial do diretor David Lynch, conhecido pelos seus filmes surrealistas.

No Terraço serão exibidos, sempre às 19h, Veludo Azul (1986), História Real (1999), A Cidade dos Sonhos (2001) e o aclamado O Homem Elefante (1980), que na época recebeu oito indicações ao Oscar. Os ingressos serão distribuídos individualmente, uma hora antes das sessões.

As sessões gratuitas no Terraço, que ficaram paradas durante a pandemia, agora estão de volta, todo último fim de semana de cada mês, sempre às 19h.

Entrada grátis

Outra cereja do bolo da programação do Cine Passeio é a entrada gratuita em todas as sessões deste domingo (26/3). Na véspera do aniversário do cinema da Prefeitura de Curitiba, serão exibidos sete filmes ao longo do dia.

No domingo de graça, os filmes em cartaz contam com quatro indicados ao Oscar 2023: Close, A Baleia, Triângulo da Tristeza e, o grande premiado, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo.

E ainda serão exibidos os dramas nacionais O Rio do Desejo, Raquel 1:1 e A Porta ao Lado. Os ingressos serão distribuídos de forma individual, uma hora antes de cada sessão.

Sessão das Dez

Na sexta-feira (24/3), na Sessão das Dez, tem o clássico de terror O Massacre da Serra Elétrica, em versão remasterizada em 4k. O longa acompanha dois irmãos que partem junto com seus amigos para verificar o túmulo do avô até que se deparam com uma surpresa aterrorizante.

Os ingressos para O Massacre da Serra Elétrica podem ser adquiridos pelo site www.ingresso.com ou presencialmente no Cine Passeio.

Masterclass e bate-papo

No sábado (25/3) a programação conta com masterclass, bate-papo e uma sessão especial do filme O Rio do Desejo. A masterclass acontece das 15h às 17h e será administrada por Sérgio Machado, diretor de O Rio do Desejo, na Sala de Cursos do Cine Passeio.

Após a masterclass, das 18h às 19h30, acontece o bate-papo O Escritor e o Cineasta, sobre o filme O Rio do Desejo. O encontro contará com a presença do escritor Milton Hatoum, autor do livro que inspirou o filme, e também do diretor Sérgio Machado.

A masterclass e o bate-papo serão mediadas pelos curadores do Cine Passeio, o cineasta Marcos Jorge e o jornalista Marden Machado. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site www.cinepasseio.org.

O filme O Rio do Desejo será exibido às 19h30. O longa mostra Dalberto, um comandante do barco que transporta um passageiro pelas águas agitadas do Rio Negro. Porém, durante sua ausência, sua esposa acaba se aproximando de seus irmãos, Armando e Dalmo. Além de sábado (25/3), o filme estará em cartaz dos dias 23 a 29/3 – exceto na segunda (27/3). Ingressos podem ser adquiridos no Ingresso.com.

Programação especial de aniversário do Cine Passeio

Mostra David Lynch (23 a 26 de março) – 19h

Terraço, entrada grátis

Ingressos serão distribuídos 1h antes, individualmente

O Homem Elefante (23/3)

Classificação: 10 anos

Classificação: 10 anos Veludo Azul (24/3)

Classificação: 16 anos

Classificação: 16 anos História Real (25/3)

Classificação: Livre

Classificação: Livre A Cidade dos Sonhos (26/3)

Classificação: 16 anos

Sessão das Dez

O Massacre da Serra Elétrica – 22h

Classificação: 18 anos

Ingressos

Domingo (26/3) com entrada grátis

Ingressos distribuídos individualmente 1h antes de cada sessão

A Porta ao Lado – 13h15

Classificação: 16 anos

Classificação: 16 anos Raquel 1:1 – 15h30

Classificação: 12 anos

Classificação: 12 anos Triângulo da Tristeza – 17h20

Classificação: 14 anos

Classificação: 14 anos O Rio do Desejo – 20h10

Classificação: 16 anos

Classificação: 16 anos Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo – 15h

Classificação: 14 anos

Classificação: 14 anos Close – 17h40

Classificação: 12 anos

Classificação: 12 anos A Baleia – 19h45

Classificação: 16 anos

O Cine Passeio fica na Rua Riachuelo, 410 – Centro