A maior festa do cinema mundial está chegando e o Cine Passeio mais uma vez preparou uma mostra especial para o Oscar 2023. Longas indicados e filmes inéditos serão exibidos no cinema da Prefeitura de Curitiba.

A mostra especial do Oscar 2023 no Cine Passeio tem 12 filmes, com exibição de três produções a cada semana, até 15 de março, três dias depois da cerimônia de premiação, que acontecerá no dia 12 de março (domingo). Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Ingresso.com.

Entre os filmes inéditos, o destaque vai para Entre Mulheres. Baseado no livro de Miriam Toews, que conta a história de um grupo de mulheres que vivem em uma comunidade religiosa fechada. O filme foi indicado a dois Oscars: de melhor filme e de melhor roteiro adaptado.

Além da mostra, quatro filmes indicados continuam em cartaz como parte das sessões convencionais do espaço: Os Fabelmans, de Steven Spielberg, Os Banshees de Inisherin e O Triângulo da Tristeza, todos com indicação a melhor filme, além de Gato de Botas 2: O Último Desejo, indicado a melhor filme de animação.

Bate-papo e Festa do Oscar

Na véspera da cerimônia de premiação, no sábado (11/3), a partir das 16h, haverá um bate-papo sobre o Oscar com os críticos de cinema Abonico Smith, Janaína Monteiro, Marden Machado, Paulo Camargo e Tom Lisboa, na Sala Valêncio Xavier, no subsolo do cinema. A entrada é gratuita.

Já no dia da premiação, será realizada a tradicional transmissão ao vivo do Oscar no telão da Coffeeterie do Cine Passeio, que contará com um menu especial no café e um bolão valendo um Cartão Valêncio Xavier (um ano de cinema de graça), para quem acertar mais categorias.

Mostra do Oscar 2023 no Cine Passeio – Filmes da semana

Rua Riachuelo, 410 – Centro

Ingressos



Até 22/2

16h50 – Os Fabelmans

Classificação: 14 anos



19h40 – Os Banshees de Inisherin

Classificação: 16 anos

15h40 – Batman

Classificação: 14 anos

19h10 – Triângulo da Tristeza

Classificação: 14 anos