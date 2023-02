Ricardo Marajó/SMCS

A maior festa do cinema mundial está chegando e o Cine Passeio mais uma vez preparou uma mostra especial para o Oscar 2023. Longas indicados e filmes inéditos serão exibidos no cinema da Prefeitura de Curitiba, que estará aberto durante o feriadão do Carnaval, exceto na segunda (20/2).

A mostra especial do Oscar 2023 no Cine Passeio tem 12 filmes, com exibição de três produções a cada semana, até 15 de março, três dias depois da cerimônia de premiação, que acontecerá no dia 12 de março (domingo). Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Ingresso.com.

