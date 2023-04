Reprodução

Para quem vai aproveitar a cidade durante o feriado de Tiradentes (21/4) e o fim de semana, o Cine Passeio é uma ótima pedida, com muitas novidades. A programação tem a estreia do filme Beau tem Medo, o Festival Filmelier e a nova sessão especial Clássicos no Passeio.

Estreias

Beau tem Medo

Sessões: 20 a 26 de abril, às 15h40.

O longa traz a história de Beau, um homem paranoico que embarca em uma odisseia épica para visitar a casa de sua mãe controladora. O filme foi dirigido, escrito e produzido por Ari Aster. O cineasta é um dos nomes em ascensão dentro do gênero do terror pelo seu trabalho nos filmes Midsommar (2019) e Hereditário (2018). O longa ainda conta com a presença de Joaquim Phoenix e é um dos destaques de 2023. O filme tem classificação de 18 anos.

Festival Fimelier

A mostra vai passar por diversas salas de cinema da cidade e uma delas será o Cine Passeio, que contará com a exibição de dez produções de quatro países, com temáticas diferentes, que estrearam em festivais internacionais como Sundance, Toronto, Cannes e Veneza.

Vários dos filmes terão suas únicas exibições nas telas dos cinemas antes de seu lançamento em streaming, enquanto outros farão pré-estreias exclusivamente dentro do festival e depois seguirão a carreira comercial. As obras serão exibidas ao longo de duas semanas (20 de abril a 3 de maio). A programação muda todos os dias. Confira no site do Cine Passeio.

Filmes em cartaz: Herói de Sangue, O Filho dos Outros, Rodeo, A Noite do Dia 12, Uma Nova Paixão, A Sindicalista, Sem Ursos, Querida Zoe, Tesla – O Homem Elétrico e Noite em Haifa.

Clássicos no Passeio

Sessão: 20 a 26 de abril, às 19h

O Cine Passeio passa a ter, uma vez por mês, uma sessão especial dedicada aos clássicos do cinema. A iniciativa é uma parceria com o Cine Marquise de São Paulo e traz a oportunidade dos cinéfilos de plantão revisitarem diversos filmes ou assistirem pela primeira vez aos clássicos numa grande tela.

O longa escolhido para inaugurar a sessão Clássicos no Passeio é Pulp Fiction – Tempo de Violência. A obra foi lançada em 1994 e tem direção assinada por Quentin Tarantino. Será exibida a sua versão remasterizada em 4k na sala Cine Ritz.

Ainda em Cartaz

Além das novidades, outros filmes ainda permanecem em cartaz no Cine Passeio.

Super Mario Bros – O Filme

Sessão 3D: 20 a 26 de abril, às 13h30.

Sessão matinê: 22 e 23 de abril, às 10h30.

Mario é um encanador junto com seu irmão Luigi. Um dia, eles vão parar no reino dos cogumelos, governado pela Princesa Peach, mas ameaçado pelo rei dos Koopas, que faz de tudo para conseguir reinar em todos os lugares.

A animação é uma adaptação do jogo homônimo, tendo em seu elenco nomes como: Anya Taylor-Joy, Jack Black, Chris Pratt e Charlie Day. O filme tem classificação indicativa livre.

Air – A História por trás da Logo

Sessão matinê: 22 e 23 de abril, às 10h50.

O filme conta a história da parceria entre o jogador de basquete Michael Jordan e a Nike. A parceria foi um verdadeiro divisor de águas no mundo dos esportes e da cultura contemporânea com a marca Air Jordan.

O filme tem direção de Ben Affleck e se destaca por seu elenco com nomes como Matt Damon, Viola Davis e Jason Bateman. O filme tem sido muito elogiado pela crítica, conseguindo uma aprovação de 99% no site RottenTomatoes.

Criaturas do Senhor

Sessões: 20 a 26 de abril, às 15h30.

O drama psicológico traz a história de uma vila de pescadores varrida pelo vento. A narrativa principal acompanha uma mãe que, dividida entre proteger seu filho amado e seu próprio senso de certo e errado, acaba inventando uma mentira para proteger sua família. A mentira, porém, traz consequências irreversíveis.

O filme irlandês tem direção assinada por Saela Davis, Anna Rose Holmer e tem classificação indicativa de 14 anos.

Serviço: Cine Passeio

Local: Rua Riachuelo, 410 – Centro

Ingressos: De quinta a domingo, R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada). Terça e quarta, R$ 16 e R$ 8 (meia-entrada). Diretamente na bilheteria ou pelo Ingresso.com

www.cinepasseio.org