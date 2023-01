Ari Dias/AEN

O Cinema na Praça segue nesta semana levando diversão ao Litoral, desta vez ao município de Matinhos, onde as sessões gratuitas e ao ar livre acorrerão de quinta a domingo (12 a 15). A estreia do projeto, uma das atrações do Verão Maior Paraná, foi bastante prestigada, na semana passada, em Guaratuba.

As sessões acontecem em dois horários: às 19 horas, com o filme “O Poderoso Chefinho 2 – Negócios da Família”, e às 21, com a animação “Os Croods 2 – Uma Nova Era”. Para os quatro dias de sessão no município foram eleitos quatro pontos diferentes da cidade, possibilitando que mais pessoas tenham acesso aos filmes. Por estarem programadas em locais abertos, as exibições podem ser canceladas caso chova.

Pensando em abranger todos os públicos, os filmes transmitidos têm classificação indicativa livre, para toda a família. Outro foco é a acessibilidade – a produção do Cinema da Praça disponibiliza as primeiras fileiras dos assentos para pessoas com deficiência, idosos e gestantes.

Em 16 de janeiro, o caminhão do Cinema na Praça segue para Pontal do Paraná. Em seguida, percorre as cidades de Paranaguá, Morretes e Antonina, e retorna a Matinhos, finalizando a temporada nos dias 11 e 12 de fevereiro. Acesse a programação completa AQUI.

PROJETO – O Cinema na Praça é um projeto do Governo do Paraná executado pela Secretaria de Estado da Cultura e Casa Civil – Governadoria. Conta com o apoio da Renault do Brasil e da Motion Picture Association, associação americana da indústria do entretenimento que representa os principais estúdios, produtores e distribuidores internacionais de filmes.

Por meio de um caminhão adaptado com uma tela de cinema, pensado especialmente para o projeto, o Cinema na Praça passa por cidades com até 30 mil habitantes que não possuem cinemas. Cerca de 400 cadeiras completam a estrutura que aguarda o público, proporcionando que uma parcela cada vez maior da população tenha acesso ao entretenimento.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas planejadas para promover entretenimento seguro para todos. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado.

Serviço:

Matinhos

19h: “O Poderoso Chefinho 2 – Negócios da Família”

21h: “Os Croods 2 – Uma Nova Era”

12 de janeiro

Praça Dante Luiz Júnior Rua Assis Chateaubriand, 280 – Balneário Caiobá

13 de janeiro

Rua Projetada, 24, em frente à Arena Vicente Gurski

14 de janeiro

Estacionamento do Terminal Rodoviário, Rua Campos do Jordão, 44 – Bairro Sertãozinho

15 de janeiro

Pracinha de Gaivotas – Rua Padre Osvaldo Gomes, 158-204 – Balneário Gaivotas