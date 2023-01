Ari Dias/AEN

Depois do município de Guaratuba, é a vez de Matinhos, no Litoral do Paraná, receber as exibições do Cinema na Praça, projeto do Governo do Estado que apresenta filmes de sucesso, gratuitamente e ao ar livre, para os moradores e veranistas. Na noite desta quinta-feira (12), dezenas de pessoas se reuniram para apreciar as animações de “O Poderoso Chefinho 2 – Negócios da Família”, e “Os Croods 2 – Uma Nova Era”. As sessões na cidade vão até domingo (15) e acontecem sempre às 19h e 21h.

“Essa é a primeira vez que consegui vir para a praia. Já tinha planejado várias vezes, era meu sonho, e agora consegui realizar”, contou a professora de Maringá, Nerias Martins Santana de Souza, de 35 anos. “Minha vizinha falou que hoje tinha a exibição do Cinema na Praça e resolvi trazer a família para assistir. Nós gostamos muito de tudo. Sei que já teve exibição na minha região, mas eu nunca pude participar. Dessa vez deu certo e nós gostamos muito, adoramos a estrutura”.

A cozinheira Mirian Fernandes de Goes, de 50 anos, está curtindo a programação do Verão Maior Paraná e adorou a exibição de cinema. “Vim ver o cinema, apreciar a produção, também passear na beira da praia. Estou realmente aproveitando tudo o que está sendo disponibilizado”, destacou.

As exibições em Matinhos acontecem em lugares diferentes da cidade, possibilitando que mais pessoas tenham acesso aos filmes. Por estarem programadas em locais abertos, as exibições podem ser canceladas caso chova.

Pensando em abranger todos os públicos, os filmes transmitidos têm classificação indicativa livre, para toda a família. Outro foco é a acessibilidade – a produção do Cinema da Praça disponibiliza as primeiras fileiras dos assentos para pessoas com deficiência, idosos e gestantes.

“Temos uma programação do Verão Maior Paraná extremamente completa, que passa pelos serviços públicos, entretenimento, arte e diversão. E as atividades não acontecem apenas às margens da praia, mas no bairro para as crianças”, disse o produtor do Cinema na Praça, João Lima. “Fica o convite para que os moradores dos balneários próximos venham assistir aos filmes desse lindos projeto”.

Em 16 de janeiro, o caminhão do Cinema na Praça segue para Pontal do Paraná. Em seguida, percorre as cidades de Paranaguá, Morretes e Antonina, e retorna a Matinhos, finalizando a temporada nos dias 11 e 12 de fevereiro. Acesse a programação completa AQUI.

PROJETO – O Cinema na Praça é um projeto do Governo do Paraná executado pela Secretaria de Estado da Cultura e Casa Civil – Governadoria. Conta com o apoio da Renault do Brasil e da Motion Picture Association, associação americana da indústria do entretenimento que representa os principais estúdios, produtores e distribuidores internacionais de filmes.

Por meio de um caminhão adaptado com uma tela de cinema, pensado especialmente para o projeto, o Cinema na Praça passa por cidades com até 30 mil habitantes que não possuem cinemas. Cerca de 400 cadeiras completam a estrutura que aguarda o público, proporcionando que uma parcela cada vez maior da população tenha acesso ao entretenimento.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas planejadas para promover entretenimento seguro para todos. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado.

Serviço:

Matinhos

19h: “O Poderoso Chefinho 2 – Negócios da Família”

21h: “Os Croods 2 – Uma Nova Era”

13 de janeiro

Rua Projetada, 24, em frente à Arena Vicente Gurski

14 de janeiro

Estacionamento do Terminal Rodoviário, Rua Campos do Jordão, 44 – Bairro Sertãozinho

15 de janeiro

Pracinha de Gaivotas – Rua Padre Osvaldo Gomes, 158-204 – Balneário Gaivotas