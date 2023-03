Divulgação

A programação de abril está cheia de bons filmes nos espaços cinematográficos da Fundação Cultural de Curitiba. Tem animação, terror, aventura, infantis, além de vários clássicos para ver nas telonas da Cinemateca de Curitiba e no cinema digital do Teatro da Vila, na CIC. Serão 16 filmes com entrada gratuita.

Neste sábado (1º/4), às 16h, a programação começa com As Bicicletas de Belleville (2003), animação francesa que foi indicada ao Oscar. O filme, que será exibido como parte do Cineclube da Aliança Francesa, conta a história de Madame Souza, que tem seu neto sequestrado durante uma edição do Tour de France. Então, ela, seu cachorro e uma equipe de cantores se juntam para resgatá-lo.

Essa não é a única atração francesa em abril na Cinemateca. O Cineclube do Atalante, que faz seu aniversário de nove anos neste mês, contará com uma mostra especial com três clássicos franceses: O Sofá Vermelho (2005), Conto de Outono (1998) e Conto de Inverno (1992), todos do aclamado diretor Éric Rohmer. A sessão dos dois primeiros será no sábado (15/4) e a do último em outro sábado (dia 29), todos às 16h.

Outro destaque do mês, continuando com a temática da cultura estrangeira, é o Cineclube do Centro Cultural da Espanha, que irá exibir, na sexta-feira (28/4) às 19h, o longa Tango: no me dejes nunca (1998), produção hispano-argentina sobre a trajetória de um diretor que decide fazer um filme sobre tango.

Cinema no Teatro da vila

No Teatro da Vila, na CIC, a programação terá cinco sucessos recentes das salas comerciais de cinema em sessões gratuitas, sempre aos domingos. O primeiro filme é a animação As Múmias e o Anel Perdido, com exibições nos domingos (2, 16 e 30/4), sempre às 15h.

O terror também ganha as telas do Cinema do Teatro da Vila. O filme M3GAN será exibido nos domingos (2 e 23/4), às 17h30. A programação na telona digital da CIC continua com a animação brasileira Perlimps, o grande sucesso Gato de Botas 2: O Último pedido e O Menino e o tigre.

Filmes com entrada gratuita nas salas da FCC

Dia 1º (sábado) – 16h

As Bicicletas de Belleville – Cineclube da Aliança Francesa

(Les Triplettes de Belleville, França, 2004, animação, 80 min) Direção: Sylvain Chomet

Local: Cinemateca de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174 – São Francisco)

Classificação: 10 anos

Dias 2, 16 e 30 (domingos) – 15h

As Múmias e o Anel Perdido

Local: Teatro da Vila (R. Davi Xavier da Silva, 451 – Cidade Industrial de Curitiba)

Classificação: Livre

Dias 2 e 23 (domingos) – 17h30

M3GAN

Local: Teatro da Vila (R. Davi Xavier da Silva, 451 – Cidade Industrial de Curitiba)

Classificação: 14 anos

Dias 6 a 9 (quinta-feira a domingo) – 15h

Filmes infantis

Dia 6 – ELIANA EM O SEGREDO DOS GOLFINHOS

(BR, 2005, aventura infantil, 96,’ livre) Direção: Eliana Fonseca

Dia 7 – TAINÁ 2, A AVENTURA CONTINUA

(BR, 2005, aventura, 106’, livre) Direção: Mauro Lima

Dia 8 – EU E MEU GUARDA-CHUVA

(BR, 2010, fantasia/aventura, 83’, livre) Direção: Toni Vanzolini

Dia 9 – OS XERETAS

(BR, 2001, ficção, 90’, 10 anos) Direção de Michael Ruman

Local: Cinemateca de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174 – São Francisco)

Dia 9 (domingo) – 15h

Perlimps

Local: Teatro da Vila (R. Davi Xavier da Silva, 451 – Cidade Industrial de Curitiba)

Classificação: Livre

Dias 9 e 23 (domingo) – 17h30 (9/4) e 15h (23/4)

Gato de Botas 2: O Último pedido

Local: Teatro da Vila (R. Davi Xavier da Silva, 451 – Cidade Industrial de Curitiba)

Classificação: Livre

Dia 14 (sexta-feira) – 19h

Um Homem com um celular

(BR, 2023, experimental, 23 min) Direção: Luc da Silveira

Local: Cinemateca de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1.174 – São Francisco)

Classificação: 10 anos

Dia 15 (sábado) – 16h

O Sofá vermelho – Cineclube do Atalante 9 anos

(Le Canapé Rouge, FRA, 2005, comédia, 23 min) Direção Éric Rohmer e Marie Rivière

Local: Cinemateca de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1.174 – São Francisco)

Classificação: 12 anos

Dia 15 (sábado) – 16h

Conto de outono – Cineclube do Atalante 9 anos

(Conte d’automne, 1998, FRA, comédia, 111 min) Direção Éric Rohmer

Local: Cinemateca de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174 – São Francisco)

Classificação: 12 anos

Dias 16 e 30 (domingos) – 17h30

O Menino e o tigre

Local: Teatro da Vila (R. Davi Xavier da Silva, 451 – Cidade Industrial de Curitiba)

Classificação: 10 anos

Dia 28 (sexta-feira) – 19h

Tango, no me dejes nunca – Cineclube do Centro Cultural da Espanha

(Argentina/Espanha, 1998, drama musical, 115 min) Direção: Carlos Saura

Local: Cinemateca de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174 – São Francisco)

Classificação: 14 anos

Dia 29 (sábado) – 16h

Conto de Inverno – Cineclube do Atalante 9 anos

Conte d’hiver, FRA, 1992, drama/romance, 111 min) Direção Éric Rohmer

Local: Cinemateca de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174 – São Francisco)

Classificação: 14 anos