(Divulgação)

Escondidos em uma montanha piramidal isolada na Serra Nevada em Santa Marta, na Colômbia, o povo Kogi expressa um alerta sobre o equilíbrio da ecologia. A mensagem é transmitida ao mundo no documentário Aluna (Consciência), produzido pela BBC (2012) e que será exibido na Cinemateca de Curitiba, na próxima quarta-feira (19/4), em comemoração ao Dia dos Povos Indígenas.

Após a exibição, haverá um bate-papo com Mamo Pankore Akuntarian, representante do povo Kogi.

Além do documentário da BBC, a programação terá exibição de curtas-metragens sobre comunidades indígenas locais e outras atividades abertas ao público, como venda de produtos e artesanatos.

Aluna (Consciência)

Os Kogis são descendentes da cultura Tayrona, uma civilização antiga que fugiu para os santuários das montanhas de Serra Nevada, escapando do aniquilamento de seus povos. Para preservar seu modo de vida tradicional, eles raramente interagem com o mundo moderno ou com a civilização externa.

Em 1990, em uma tentativa de evitar uma catástrofe ecológica, eles quebraram seu silêncio e permitiram que uma pequena equipe de filmagem da BBC e arqueólogos da Universidade de Lampeter entrassem em seu território para enviar um aviso sobre a destruição da natureza, o que foi feito por meio de um documentário chamado From the Heart of The World – The Elder Brother’s Warning (Do coração do mundo – O alerta do irmão mais velho).

Apesar de voltarem ao seu silêncio, 20 anos depois do lançamento desse primeiro filme, os Kogi perceberam que sua mensagem e advertência não haviam sido atendidas e então contataram o mesmo cineasta para enviar uma mensagem final. Assim nasceu o documentário Aluna, feito pelos próprios Kogi Mamos (lideranças daquela comunidade indígena).

A exibição acontece às 19h. Ao final da sessão, será realizado um bate-papo com Mamo Pankore Akuntarian, um dos membros do povo Kogi. O encontro tem o objetivo de compartilhar a missão dos descendentes dos Tayrona. Durante o evento também será realizada uma atividade sobre como fazer uma oferenda à Terra.

Artesanatos

Além da exibição do documentário, o dia segue com diversas atrações. A programação começa às 15h com a exibição dos curtas Aldeia e O dia em que a lua menstruou. O curta Aldeia é uma realização de Geraldo Pioli e Nguné Elu e traz uma história bem-humorada da tentativa de um padre jesuíta de ensinar os dez mandamentos para uma tribo Guarani poligâmica.

Já o curta O dia em que a lua menstruou tem autoria de Maricá Kuikuro e Takumã Kuikuro, e conta sobre um dia marcante na aldeia Kuikuro em que ocorre um eclipse que altera toda a paz da natureza.

Durante a tarde, das 15h às 19h, o público é convidado a conhecer mais sobre a cultura com uma exposição e vendas de produtos indígenas. A ação conta com a participação do povo Kanhgág e do povo Jamamadi, que vivem em Curitiba. Dentre os produtos expostos estão artesanatos, cestarias, essências, entre outros produtos.



Serviço: Dia dos Povos Indígenas

Local: Cinemateca de Curitiba (R. Presidente Carlos Cavalcanti, 1.174 – São Francisco)

Data: quarta-feira (19/4)

Programação

15h às 19h – Exposição e venda de produtos e artesanatos indígenas dos povos Kanhgág e Jamamadi, da Região Metropolitana de Curitiba

15h – Exibição dos curtas-metragens Aldeia e O dia em que a lua menstruou

19h – Exibição do documentário Aluna (Consciência) feito pela BBC (2012), seguida de bate-papo com Mamo Pankore Akuntarian, representante do povo Kogi, da Colômbia