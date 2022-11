Divulgação/Assessoria de Imprensa

De 7 a 24 de novembro começa a segunda etapa do Circuito Cultural Sesi 2022, com mais uma atração gratuita e de muita qualidade. As regiões noroeste e sudoeste do Estado, além da capital e região metropolitana de Curitiba, poderão prestigiar o show Iguassu, com Tiago Rossato Trio. Serão onze cidades diferentes percorridas em três semanas de projeto, com expectativa de atingir cerca de 3 mil pessoas.

O Virtuoso Brasileiro de Gaita Ponto, Tiago Rossato, e sua esposa, a cantora Sofia Goulart, apresentam um concerto instrumental e cantado rico em sonoridades e sensações. Tiago Rossato desponta na nova safra dos virtuosos da música instrumental brasileira, apresenta um trabalho original que vem carregado com a cultura das 3 Fronteiras, unindo os fortes traços do folclore nativo desta região a linguagem contemporânea da música, ganhou notoriedade pela forma autêntica com que interpreta ritmos regionais. Seu instrumento, a gaita ponto, típica do Sul do país, neste trabalho vem apresentada sob um novo conceito que excede os padrões conservadores e promove um diálogo entre várias outras linguagens musicais. A cantora Sofia Goulart navega entre gêneros, épocas e idiomas graças a sua herança multicultural. Traz ao palco sua voz marcante e sentimento a lembrança de grandes artistas como Bibi Ferreira, Mercedes Sosa, Angela Maria, Violeta Parra e Chavela Vargas.

Integra o grupo de virtuoses o pianista mineiro Marcelo Corrêa, bacharel em música pela Universidade de Brasília e mestre em Jazz Studies pela University of Cincinnati, nos Estados Unidos. Especialista em arranjos e improvisação, Marcelo enriquece ainda mais o trabalho dos iguaçuenses, ao somar suas duas grandes paixões, o jazz e a bossa nova.

O Show Iguassu apresenta um repertório bastante dinâmico composto por composições autorais, músicas que traduzem sua origem e toda influência da Tríplice Fronteira, e também por grandes clássicos da música Latino Americana de compositores como Dominguinhos, Astor Piazolla, Cartola, Lupicínio Rodrigues, Noel Rosa, Sivuca, Ramon Ayala, Luiz Gonzaga, entre outros. O repertório cantado é apresentada contemplando os três idiomas presentes na fronteira – português, espanhol e guarani. Todas as músicas que compõe o repertório receberam um novo arranjo, que não as descaracteriza das originais, mas insere no contexto da musicalidade proposta.

O Circuito Cultural é uma das ações direcionadas ao compromisso da Gerência de Cultura do Sistema Fiep, que é promover o acesso ao bem cultural ao trabalhador da indústria e seus dependentes, bem como difundir a arte em todas as suas manifestações, valorizando a diversidade e a pluralidade cultural do povo brasileiro. Implementado em 2010, o Circuito Cultural é um dos programas da Gerência de Cultura e tem como diretriz a formação de plateia e acesso à cultura para o trabalhador da indústria, seus familiares e comunidade em geral, com espetáculos de artes cênicas e música em 72 ações distribuídas por todo o Estado. É realizado em parceria com as prefeituras, secretarias de cultura, fundações culturais, sindicatos patronais e indústrias que nos apoiam das mais diversas maneiras neste programa.

Além do show “Iguassu” ocorre concomitantemente a circulação do espetáculo circense “Qual a Graça de Laurinda?”, com o grupo Triolé de Londrina, nas regiões norte e oeste do Paraná, além dos Campos Gerais, chegando a outras 17 cidades do Estado. Somando os dois espetáculos, espera-se chegar a 8,5 mil pessoas, público distribuído em espaços fechados e abertos.

SERVIÇO:

Circuito Cultural Sesi 2022 apresenta: Iguassu, com Tiago Rossato Trio

De 7 a 24 de novembro

Espetáculo com entrada franca.

Região Noroeste

07/11, segunda-feira, 10h30 e 15h30 – Casa da Cultura - Pres. Vargas, 407-499 – Araruna/PR 08/11, terça-feira, 20h – Praça dos Pioneiros - R. Manoel Ribas, Praça dos Pioneiros, Centro – Paranavaí/PR 09/11, quarta-feira, 21h – Afustur – Associação Funcionários Usina Santa Terezinha de Rondon – espetáculo fechado para indústria – Rondon/PR 10/11, quinta-feira, 20h – Casa da Cultura - Av. Comendador Norberto Marcondes, 684 - Centro, Campo Mourão/PR

Para mais informações: (43) 98807-0134 – Laís Fernandes (gestora do Sesi Cultura em Maringá)

Curitiba e Região Metropolitana

14/11, segunda-feira, 20h – Casa da Cultura – Rua do Centenário, 2011 Campo Largo/PR – aceita-se contribuição voluntária de 1 kg de alimento não perecível. 16/11, quarta-feira, 19h30 – Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral - Rua Juvenal Ferreira Pinto 2070 / anexo a prefeitura-Seminário – Rio Negro/SC. Tel.: (47) 3643 7664 17/11, quinta-feira, 19h30 – ASEM - Rua Domingos Alessandro Nodari, 63, Vila Velha – Rio Branco do Sul/PR. Cel.: (41) 98877 0548

Para mais informações: (41) 98778-2950 – Julio Koviatkovski (gestor do Sesi Cultura em Curitiba e Região Metropolitana)

Região Sudoeste

21/11, segunda-feira, 19h30 – Centro de Eventos Portal do Sudoeste - Rua Pernambuco, S/N - Jardim Brasilia - Clevelândia/PR. Informações: (46) 98801-2273 ou (46) 99917-6287 22/11, terça-feira, 19h30 – Centro Cultural Sesi Pato Branco - Rua Xingu, 833 – Amadori - Pato Branco/PR. Informações: (46) 98801-2273 ou (46) 3220-5539 24/11, quinta-feira, 19h30 – Casa da Cultura Dona Mauricia Guerra - Avenida independência, 593 – Centro - Capanema/PR. Informações: (46) 98801-2273 e (46) 9913-0118

Para mais informações: ‪(46) 9925-0195 – Fernanda Wastchuki (gestora do Sesi Cultura em Pato Branco)